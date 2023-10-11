ЗакС и уроки скорочтения

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Петербургские депутаты на заседании 11 октября дали зеленый свет осенней корректировке бюджета на 2023 год, а также одобрили 105-страничную поправку к городскому закону о выборах, с которой толком не успели ознакомиться. Также на пленарном заседании зашла речь о мультфильме про синий трактор. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

Все еще триллионный бюджет

Главной темой заседания Законодательного парламента Петербурга 11 октября стало обсуждение проекта корректировки городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Перед депутатами законопроект представлял вице-губернатор Алексей Корабельников. По его словам, план по доходам увеличивается на 45 млрд рублей, из которых 32 млрд рублей поступили из неналоговых источников: поступления от управления ликвидностью бюджета, доходы от продажи госимущества, дивиденды, а также штрафы за административные правонарушения. Всего город в 2023 году, согласно корректировке, составит 1,093 трлн рублей.

Из-за роста доходной части, Смольный намерен перераспределить средства на расходы. Приоритет, по словам чиновника, отдали социальной сфере: здравоохранение (+6 млрд рублей), образование (+4 млрд рублей) и жилищная политика (+10 млрд рублей). Другая задача правительства - сократить дефицит бюджета, чтобы отказаться от заимствований. Экономия на обслуживании госдолга в 2023 году может составить 800 млн рублей, а за последующие три года - более 30 млрд рублей.

Депутаты спрашивали о разном. Алексей Зинчук (КПРФ), например, интересовался, можно ли выделить часть средств на тираж газеты "Санкт-Петербургские Ведомости" для ветеранов и блокадников. Депутат Борис Вишневский ("Яблоко") интересовался выдачей жилья для "очередников". Впервые за длительное время высказался депутат Игорь Высоцкий ("Единая Россия"), который спросил о выдаче жилья ветеранам-афганцам. Сам Высоцкий тоже проходил службу в Афганистане в конце 70-х годов.

- Вот уже два года никто из ребят не получает жилье. У нас 15 февраля 2024 года будет очередная дата - 35 лет выводу войск. Я понимаю, что проходит специальная военная операция и наши ребята - герои. И сейчас все уделяется, безусловно, специальной военной операции. Наверное, это правильно. Я с этим полностью согласен, но забывать о тех ребятах…, - заявил Высоцкий.

Вице-губернатор Корабельников ответил, что взял этот вопрос "на карандаш".

Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов поинтересовался состоянием резервного фонда, а именно, сколько израсходовано средств, и какая часть из них потрачена в связи с проведением специальной военной операции: выплаты контрактникам, строительство в Мариуполе и другие нужды.

- Из этих 50 млрд 30 млрд в настоящее время распределены. Исполнение составляет около 15 млрд рублей. Что финансируется из резервного фонда - первоочередные мероприятия, которые не были предусмотрены проектом бюджета. <...> Что касается СВО, мы неоднократно говорили и не скрываем, что мы за счет резервного фонда осуществляем поддержку семей участников специальной военной операции и будем продолжать эту поддержку. Это наша принципиальная позиция и одна из основных задач в сфере социальной политики в текущий момент. Детальная расшифровка расходов резервного фонда как всегда будет представлена в установленном законом порядке, - ответил Корабельников не вдаваясь в подробности.

У "Яблока" тоже принципиальная позиция. В партии уверены, что скрывать сведения об использовании резервного фонда, как это было в прошлом году, когда депутатам отчитались о 13 млрд рублей под грифом "для служебного пользования", нельзя.

"Сейчас будем читать, что же там такое"

Куда более напряженным обсуждением обернулся по сути технический законопроект, который касался уточнения формулировок в городских законах о выборах. Документ прошел первое чтение еще в мае. За лето никаких поправок к нему не вносили, однако незадолго до заседания, 9 октября, единороссы Всеволод Беликов и Денис Четырбок внесли поправку объемом в 105 страниц. По словам Четырбока, вся поправка лишь приводит городское законодательство в соответствии с федеральным законом о выборах. Часть депутатов были неприятно удивлены такому подходу к законотворчеству. На момент заседания далеко не все изучили документ.

"Яблочник" Шишлов в начале заседания призвал коллег исключить вопрос из повестки и перенести его на следующее заседание - просто чтобы изучить документ.

- Даже беглый взгляд на эти 105 страниц показывает, что там есть позиции, которые не сводятся к техническим правкам в законодательстве и сведением его с федеральным законом. Там есть вопросы, которые, может быть, не первостепенной важности, но требуют обсуждения. Есть два варианта, как оценивать эту ситуацию, когда поправка такого объема вносится вот таким способом. Либо это вопиющий непрофессионализм наших коллег, либо там какое-то лукавство. <...> Давайте не будем превращать Законодательное собрание в еще один "бешеный принтер", - заявил Шишлов.

За исключение вопроса из повестки проголосовали 16 депутатов. Никто не голосовал "против", никто не воздержался. Из 48 присутствующих депутатов 32 человека решили вовсе не нажимать на кнопки. Вопрос остался в повестке. Корреспондент ЗАКС.Ру поинтересовался у лидера самой крупной фракции в парламенте Павла Крупника ("Единая Россия") как так вышло, что большинство депутатов проигнорировали голосование. Он пояснил, что не следил за этим.

- Я вот за этим моментом не слежу. Не мои полномочия. Я проголосовал. Вы видели как, - кратко пояснил Крупник.

Депутат Марина Шишкина также высказалась против рассмотрения столь объемной поправки через день после внесения ее в парламент.

- Нельзя рассматривать под видом технического существенный вопрос. Это просто принципиальная история. Не хватает ни моего интеллектуального уровня, ни физического, ни технического, чтобы изучить 100 страниц, пусть даже технических, поправок, - рассказала Шишкина.

Куда более прямолинейно высказался о 100-страничной поправке лидер фракции КПРФ Роман Кононенко.

- Сам проект закона, который правит поправка, на полутора страницах. Полторы страницы и в него 105 страниц поправок. Впервые, наверное, такое было. Мне кажется такого ни разу не было в этих стенах ,чтобы таким образом до неузнаваемости меняли законодательство. <...> Чего мы там сегодня приняли - заседание закончилось, я уверен, что большинство депутатов не знают, чего там приняли. Даже те, кто за голосовал. Вот сейчас будем читать что же там такое, - рассказал Кононенко.







"Кто не был - тот будет, кто был - тот не забудет"

Вслед за указом президента Владимира Путина петербургские депутаты решили закрепить в городском законе о праздниках и памятных датах День военной присяги, который планируется отмечать 21 ноября. Дата выбрана в честь указа Петра I от 21 ноября 1721 года "О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу". Документ представлял выпускник Военной артиллерийской академии, депутат Всеволод Беликов ("Единая Россия").

- Вы же знаете, в государственных учреждениях, в частности образовательных, дошкольных образовательных учреждениях сейчас отмечают все памятные даты, которые мы туда вносим. Такая практика существует, например, в яслях. Двухлетний ребенок у меня, дочка ходит, она только "Синий трактор" смотрит у меня, а должны воспитатели отмечать с детьми День воинской присяги. У них нет возможности от этого как-то уйти. Как с этой ситуацией нам справиться? - спросил коллегу Кононенко.

Беликов отметил, что ему не знакомы ситуации, когда в дошкольных учреждениях отмечают воинские праздники. Он добавил, что тоже смотрит "Синий трактор" со своим внуком.

- Кому "Синий трактор", а кому День военной присяги. Давайте будем считать, что руководители, ответственные за выполнение плана организации мероприятий, посвященным памятным датам, понимают целевую аудиторию, формат, - рассказал Беликов.

Депутаты, имеющие за плечами опыт военной службы, положительно высказались о новой памятной дате. Единоросс Константин Чебыкин, например, от детских мультиков перескочил к истории развала Советского союза.

- Праздновать его надо широко. Присягу дают один раз в жизни. Кто не был - тот будет, кто был - тот не забудет, - начал выступать депутат Константин Чебыкин. - Товарищам из коммунистической партии, которые про "Синий трактор" сейчас тут рассказывали, и присягу в яслях, хотел бы напомнить один очень важный исторический факт. Когда республики Советского союза развалились, стали как бы основывать свои Вооруженные силы. Единственное государство, которое не заставляло повторно принимать принимать присягу - это была Россия. Повторюсь, присягу дают один раз. Эта клятва - один раз и на всю жизнь. А второй раз - ты предатель. Украинцы и ряд других республик начали заставлять принимать присягу на благо их государства. Тем самым они заставляли нарушить клятву людей. Поэтому никакие ясли, никакие "синие тракторы" с таким великим праздником не сравнятся.

Менее многословные реплики тоже были.

- Всеволод Федорович, ве-ли-ко-леп-но, - отозвался депутат Высоцкий.

Константин Леньков / Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру