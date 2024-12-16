Застройщик добился отмены рекреационного статуса для участка Шуваловского леса

Городской суд Петербурга огласил решение по административному иску ООО "Вектор" касательно признания Шуваловского леса рекреационной зоной, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Северной столицы от 16 декабря. В роли ответчиков по делу были привлечены губернатор и Заксобрание Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд административное исковое заявление удовлетворил", — рассказали в пресс-службе.

Истец добивался признания недействующими листов 15 и 21 из поправок к закону "О Генеральном плане" в части изменения функционального территориального зонирования. Речь шла о двух участках общей площадью 14 гектаров, расположенных в Шуваловском лесу. "Вектор" приобрел их под застройку в 2018 году, однако с принятием нового Генплана земля перешла в рекреационную зону Р2, что ставило крест на планах девелопера.

Против застройки леса выступали местные жители, интерес к противостоянию проявлял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. "Вектор" оспаривал решение в суде. В апреле 2024 года Горсуд отклонил поданный иск, однако позже в кассационной инстанции дело отправили на пересмотр.

Фото: ЗАКС.Ру