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Новости 20:27

Застройщик добился отмены рекреационного статуса для участка Шуваловского леса

фото ЗакС политика Застройщик добился отмены рекреационного статуса для участка Шуваловского леса

Городской суд Петербурга огласил решение по административному иску ООО "Вектор" касательно признания Шуваловского леса рекреационной зоной, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Северной столицы от 16 декабря. В роли ответчиков по делу были привлечены губернатор и Заксобрание Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд административное исковое заявление удовлетворил", — рассказали в пресс-службе.

Истец добивался признания недействующими листов 15 и 21 из поправок к закону "О Генеральном плане" в части изменения функционального территориального зонирования. Речь шла о двух участках общей площадью 14 гектаров, расположенных в Шуваловском лесу. "Вектор" приобрел их под застройку в 2018 году, однако с принятием нового Генплана земля перешла в рекреационную зону Р2, что ставило крест на планах девелопера.

Против застройки леса выступали местные жители, интерес к противостоянию проявлял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. "Вектор" оспаривал решение в суде. В апреле 2024 года Горсуд отклонил поданный иск, однако позже в кассационной инстанции дело отправили на пересмотр.

Фото: ЗАКС.Ру


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