Суд отклонил иск, поданный из-за сорвавшейся застройки Шуваловского леса

Горсуд Петербурга отклонил иск строительной компании "Вектор", поданный к ЗакСу и губернатору и касающийся застройки Шуваловского леса. Речь идет о 14 га земли.

Девелопер добивался признания недействительными поправок в Генплан, по которым участок леса перестал относиться к зоне многоэтажной застройки (Ж4) и стал рекреационной территорией (Р2).

В своем заявлении истец указал, что присвоению лесу зоны Р2 были посвящены две поправки, одну из которых принимать не стали. Представитель Смольного, со своей стороны, отметил, что поправку формальным образом отклонили по причине ее фактического принятия до того.

"Вектор" приобрел участки в лесу под застройку в 2018 году, против чего протестовали местные жители. В течение пяти лет суды принимали решения в пользу компании, о чем напомнил портал MR7. Изменения в Генплан сорвали проект и, по мнению представителей застройщика, привели к убыткам.

Фото: ЗАКС.Ру