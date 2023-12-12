Шуваловский лес рекомендовали вывести из зоны жилой застройки

Комиссия петербургского парламента по градостроительству одобрила поправку, по которой Шуваловский лес рядом с ЖК "Шуваловский" выводится из зоны жилой застройки. Об этом пишет РБК со ссылкой на депутата Бориса Вишневского.

Согласно инициативе, территория площадью почти 14 га переводится в рекреационную зону. Авторами пакета поправок, который ЗакС рассмотрит в среду, стали вице-спикер Николай Бондаренко и фракция "Яблоко".

Жители Приморского района и городские активисты пытаются спасти зеленую зону от застройки уже как минимум год, о проблеме доложено главе СК Александру Бастрыкину. Их позицию поддерживает региональное отделение справедливороссов.

Фото: ЗАКС.Ру