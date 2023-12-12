ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 19:21

Шуваловский лес рекомендовали вывести из зоны жилой застройки

фото ЗакС политика Шуваловский лес рекомендовали вывести из зоны жилой застройки

Комиссия петербургского парламента по градостроительству одобрила поправку, по которой Шуваловский лес рядом с ЖК "Шуваловский" выводится из зоны жилой застройки. Об этом пишет РБК со ссылкой на депутата Бориса Вишневского.

Согласно инициативе, территория площадью почти 14 га переводится в рекреационную зону. Авторами пакета поправок, который ЗакС рассмотрит в среду, стали вице-спикер Николай Бондаренко и фракция "Яблоко".

Жители Приморского района и городские активисты пытаются спасти зеленую зону от застройки уже как минимум год, о проблеме доложено главе СК Александру Бастрыкину. Их позицию поддерживает региональное отделение справедливороссов.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Бондаренко Николай Леонидович 
Вишневский Борис Лазаревич 




Новости12 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама