Бастрыкин услышал обращение опасающихся вырубки Шваловского леса активистов

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отреагировал на обращение петербургских активистов, опасающихся вырубки Шуваловского леса. Он поручил управлению СК по региону провести проверку доводов защитников зелёной зоны и доложить ему о результатах. Внимание на отклик главы СК обратили в группе "Суд в защиту Шуваловского леса".

Ранее лесополоса относилась к природной зоне и имела охранный статус, запрещавший её вырубку. Однако впоследствии назначение земель изменили на жилую застройку, что может привести к полной вырубке зелёной зоны.

В петербургском СК отчитались, что начали процессуальную проверку по этому обращению.



Активисты, напомним, продолжают судиться с Заксобранием, чтобы добиться отмены разрешения на возможную застройку Шуваловского леса.