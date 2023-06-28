Ради сохранения Шуваловского леса Тихонова предложила выкупить его у застройщика

Лидер петербургского отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова выступила с инициативой, направленной на сохранение Шуваловского леса в Приморском районе Петербурга. Соображениями на этот счет она поделилась в письмах в комитет имущественных отношений и в комитет по градостроительству и архитектуре, копию одного из которых опубликовала 28 июня в своем Telegram-канале.

Как отметила Тихонова, местные жители стремятся защитить Шуваловский лес от застройки, ради чего проводят сбор подписей. При этом часть леса имеет статус зоны зеленых насаждений ограниченного пользования. Политик считает нужным предоставить аналогичный статус участкам, на которых запланировано строительство домов.

"Шуваловский лес — это буферная зона между жилым кварталом "Шуваловский" и промышленной зоной вдоль Шуваловского проспекта. Сохранение леса позволит не допустить ухудшения условий проживания жителей, увеличит показатель норматива обеспеченности зелеными насаждениями Приморского района", — говорится в обращении Тихоновой.

В связи с разработкой Генерального плана справоросс предложила перевести намеченные к застройке участки в зону зеленых насаждений ограниченного пользования. Что касается их владельца, то ему можно предоставить землю в другом месте, полагает она.

Ранее Тихонова обратилась в Смольный из-за случаев возгорания городских автобусов.

Фото: ЗАКС.Ру