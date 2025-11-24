Росприроднадзор заявил об улучшении качества воды в Охте

После прекращения сброса канализационных стоков в Муринский ручей и, соответственно, в реку Охту состояние воды улучшилось, свидетельствуют данные сравнительного анализа, проведенного специалистами Северо-Западного управления Росприроднадзора. В ведомстве сравнили результаты проверки от 22 октября, проведенной на следующий день после прорыва коллектора в Выборгском районе, с данными от 6 ноября.

"При проведении сравнительного анализа установлено, что полученные результаты свидетельствуют об уменьшении концентраций загрязняющих веществ по сравнению с первичными лабораторными исследованиями, выполненными на следующий день после возникновения нештатной ситуации. Данное обстоятельство обусловлено прекращением аварийного сброса и проводимыми мероприятиями по устранению последствий аварийного сброса", – сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

При этом данные последней проверки зафиксировали превышения по таким показателям, как аммоний-ион, нефтепродукты, взвешенные вещества, АСПАВ. Обе проверки проводились на основании жалоб местных жителей на резкий запах и гибель рыбы.

В скором времени Росприроднадзор намерен провести расчет вреда, причиненный сбросом канализационных стоков. Проверка проводилась в отношении ГУП "Водоканал". После окончания внеплановой проверки ведомство намерено привлечь виновных к ответственности.

В октябре 2025 года на улице Харченко произошел обвал грунта из-за аварии в канализационном коллекторе. Из-за происшествия городские власти решили на время расселить жителей близлежащего дома. Тогда же канализационных воды перераспределили по другим коллекторам. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о загрязнении вод.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру