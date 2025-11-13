Росприроднадзор назвал нештатной ситуацией инцидент с Муринским ручьем

Сброс сточных вод в Муринский ручей произошел из-за нештатной ситуации на сетях водоотведения, связанной с нарушением работы Выборгского коллектора, сообщили 13 ноября "Деловому Петербургу" в управлении Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу. По информации ведомства, сейчас проводится внеплановая выездная проверка по требованию прокуратуры в отношении ГУП "Водоканал Петербурга".

Как уточнили в Росприроднадзоре, сброс сточных вод в Муринский ручей удалось прекратить 6 ноября. Сейчас специалисты "Водоканала" ликвидируют последствия аварии.

Инцидент на улице Харченко произошел вечером 20 октября - там обвалился грунт и прорвало канализационный коллектор. Часть сточных вод попала в Муринский ручей и реку Охту, из-за чего рядом с ними появилось зловоние, а в воде произошел замор рыбы. После провала жителей близлежащих дома временно выселяли, вернуться в свои квартиры они смогли 5 ноября. Саму аварию удалось локализовать к 4 ноября.

Ранее глава петербургского отделения партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова обратилась к спикеру Законодательного собрания с предложением провести парламентское расследование для выявления причин инцидента. В своем обращении политик также призвала обеспечить освещение ситуации в СМИ. В свою очередь, председатель парламента заявил ЗАКС.Ру, что не считает необходимым проведение расследования из-за загрязнения.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру