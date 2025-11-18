СК возбудил уголовное дело из-за загрязнения Охты

Главное следственное управление СК по Петербургу возбудило уголовное дело по статье о загрязнении вод (ч. 2 ст. 250 УК РФ) из-за ситуации на реке Охте, сообщила 18 ноября пресс-служба ведомства. По версии правоохранителей, в октябре 2025 года неизвестные лица загрязнили водоем, что привело к замору рыбы.

В Следственном комитете отметили, что сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению. Для этого проводятся судебные экспертизы.

Загрязнение Охты произошло после провала грунта на улице Харченко, который случился 20 октября. В результате аварии прорвало канализационный коллектор и часть сточных вод попала в Муринский ручей и реку. Это привело к гибели рыбы и появлению сильного зловонного запаха. После обвала грунта жителей близлежащих домов эвакуировали. Вернуться домой они смогли 5 ноября, за день до этого аварию удалось локализовать. Полностью прекратить сброс сточных вод получилось 6 ноября, после чего специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" приступили к ликвидации последствий.

Тем временем Росприроднадзор назвал причиной сброса сточных вод нештатную ситуацию на сетях водоотведения, связанную с нарушением работы Выборгского коллектора. Кроме того, прокуратура инициировала проверку в отношении Водоканала. Также предприятие пообещало начать восстановление популяции рыбы в водоемах весной 2026 года.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру