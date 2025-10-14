Беглов выразил соболезнования в связи со смертью гимнаста Александра Дитятина

Губернатор Александр Беглов принес свои соболезнования родным и близким известного гимнаста Александра Дитятина, сообщили 14 октября. Заслуженный мастер спорта СССР скончался в возрасте 68 лет, об этом сообщила пресс-служба РГПУ имени А. И. Герцена, где он преподавал.

В своем обращении Беглов напомнил о спортивных достижениях Дитятина и выразил уверенность, что пример гимнаста будет вдохновлять поколения.

"Мы будем помнить Александра Николаевича как настоящего профессионала, человека, безраздельно преданного своему делу, нашему городу и родной стране. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах", — отметил губернатор.

Дитятин родился в Ленинграде в 1957 году. В 1975 году он завоевал золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в командных соревнованиях, в 1976 году стал двукратным серебряным призером XXI летних Олимпийских игр. На олимпиаде в Москве 1980 года он первым в истории получил восемь медалей во всех видах программы.

Спортивную карьеру Дитятин завершил в 1983 году, после чего занялся тренерской и преподавательской деятельностью. С 2002 года он возглавлял кафедру гимнастики и фитнес-технологий РГПУ, имел степень кандидата педагогических наук.

Андрей Казарлыга / Фото: Комитет по физической культуре и спорту