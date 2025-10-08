ЗакС и медстраховка для неработающих россиян

Фото: ЗАКС.Ру

В петербургском Заксобрании с осторожностью высказались о предложении отказать неработающим россиянам в возможности пользоваться бесплатной медициной. Предложение в любом случае нуждается в законодательной проработке, хотя проблема действительно назрела, полагает большинство из них. ЗАКС.Ру выслушал мнения парламентариев по этому вопросу.

Несправедливость медстраховки по Матвиенко

Предложение обязать трудоспособных, но нетрудоустроенных россиян делать взносы в Фонд обязательного медицинского страхования озвучила в начале недели спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Это произошло в ходе парламентских слушаний по проекту федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027-2028 годов.

"Когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают… Это теневая занятость либо просто не хотят работать. Тогда вопрос — а за счет каких источников доходов они живут?" — задалась вопросом спикер и предложила проработать профильному комитету Совфеда проработать этот вопрос.

Политик выразила мнение, что трудоустроенные россияне вынуждены из собственного кармана оплачивать лечение неработающих соотечественников. Подобная ситуация представляется Матвиенко "несправедливой" и "неправильной". По ее оценке, в год работодатели перечисляют в Фонд ОМС в среднем по 45 тысяч рублей на каждого сотрудника. Такую сумму могли бы самостоятельно платить граждане без официальных источников доходов, полагает она.

Отклики: за и против

Мысль о том, чтобы заставить неработающих россиян самостоятельно платить за медстраховку, звучала и прежде. Так, в сентябре схожие идеи озвучивал, по данным BFM, мэр Москвы Сергей Собянин. Однако же внимание к себе привлекло именно выступление Матвиенко — формально третьего в государственной иерархии человека.

Комментарии к предложению не заставили себя ждать. Так, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил в беседе с изданием "Подъём" о том, что подобная проблема "волнует регионы" и потому достойна обсуждения в Госдуме с соблюдением "принципа справедливости". Со своей стороны он предложил ввести категории безработных россиян, "к кому можно было б применить предлагаемые идеи, сохраняя принцип справедливости и социальной защищенности". Он перечислил зарегистрированных на бирже труда, неофициально трудоустроенных россиян и тех, кто "хотят вести асоциальный образ жизни".

С меньшим пониманием к идее отнесся депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь. В своем Telegram-канале он выразил опасения, что принятие подобной инициативы может ударить по самым незащищенным слоям граждан, в том числе по бездомным, по работающим без договора или же по тем, кто в силу разных причин вынуждены "перебиваться временными заработками". При этом он аккуратно намекнул на то, что такое решение может пойти вразрез с положениями Конституции, согласно которой каждый россиянин имеет право на бесплатную медицинскую помощь.

"Вот уж действительно, тут следует семь раз подумать", — заключил Рябоконь.

Совсем иначе отреагировала на предложение Матвиенко председатель петербургского комитета финансов Светлана Енилина, которая уже на следующий день заявила о полной поддержке высказанной идеи. По ее словам, из 63 млрд рублей, заложенных на медстраховку петербуржцев в 2026 году, на долю неработающих трудоспособных горожан приходится 20,5 млрд рублей.

По-своему ее выступление рифмовалось с заявлением спикера Совфеда. Оно также прозвучало впроброс в ходе обсуждений финансовых вопросов с той лишь разницей, что в этом случае речь шла о заседании правительства Петербурга по вопросу проекта городского бюджета на следующую трехлетку.

— Принятие законодательного решения на федеральном уровне позволит существенно снизить нагрузку на бюджеты субъектов Российской Федерации и восстановить социальную справедливость, — поделилась мнением Енилина.

Несмотря на всю революционность заявления, участники заседания правительства, среди которых находились и депутаты ЗакСа, предпочли оставить его без внимания. Чиновнице не задали ни одного вопроса на тему бесплатной медицинской помощи неработающим гражданам. Никак не отреагировал на слова Енилиной и губернатор Александр Беглов, который предпочел порассуждать на иные темы, касающиеся проекта бюджета.

Реакция Бельского и представителей фракций

Безоговорочно поддерживать предложение не стал никто из опрошенных корреспондентом ЗАКС.Ру парламентариев. Председатель Заксобрания Александр Бельский убежден, что инициатива требует тщательной проработки.

— Идея была высказана, чтобы органы исполнительной власти могли это проработать, посмотреть, какое количество денежных средств мы на это тратим. В непростой ситуации, в которой находится наша страна и наш город, в том числе, нужно смотреть. Действительно, если люди не работают... Вопрос тоже обсуждаемый, потому что это может коснуться разных категорий, — заявил спикер.

В таком же ключе отозвались о предложении и большинство представителей парламентских фракций. Исключением стала только зампред фракции "Яблоко" Ольга Штанникова, которая выступила резко против инициативы. Наоборот, самую заметную поддержку позиции Матвиенко выразил лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник, но и его выступление не обошлось без оговорок. Единоросс уточнил, что слова спикера Совфеда не относились, например, к жителям моногородов или же к "женщинам, которые, прислушавшись к совету президента, рожают детей". Действительно, Матвиенко уточняла, что ее предложение касается исключительно трудоспособных людей. В то же время, как и Бельский, Крупник заявил о необходимости обдумать инициативу.

Павел Крупник, фракция "Единая Россия"

— Валентина Ивановна, прежде всего, говорила о тех людях, которые сознательно не работают, считая это ненужным. Вот такая философия есть: я не работаю, и "я" и "государство" — это разные вещи. Но когда человек заболеет или ему нужна скорая помощь, они не идут к платным врачам. <...> Это озвученная инициатива, и она нуждается прямо в детальной проработке. У нас есть на это время, я уверен, что петербургский парламент — профессиональный парламент, я думаю, что от нас появится ряд действительно значимых инициатив по этой ситуации.

Ольга Штанникова, фракция "Яблоко"

— Мы не поддерживаем данную инициативу по изменению обязательного медицинского страхования для неработающих трудоспособных граждан. <...> Я считаю, что политики всё-таки отличаться должны от бухгалтеров, и они должны так просчитывать, какие последствия политические у разных таких реформ и вбрасывания таких идей, потому что, собственно, это всё ляжет на плечи самой незащищенной группы населения.

Павел Иткин, фракция ЛДПР

— Этот вопрос возникает не первый год. Я хотел бы отметить, что лично я поднимал его с точки зрения анализа того, что в Фонд ОМС попадают мигранты. Здесь вопрос не только к неработающим, но нужно очень серьезно и тонко к этому подойти, потому что мы ни в коей мере не имеем права наши социальные обязательства перед теми, кто не может себе это позволить, отказывать в медицине. Но наводить порядок нужно. <...> Безусловно эффективное использование средств — это, в том числе, и повышение качества медицинских услуг для всех слоев населения.

Ирина Иванова, фракция КПРФ

— Есть действительно люди с инвалидностями, которые не могут работать, а есть четко совершенно "профессиональные" безработные, которые не хотят работать. Наверное, все-таки Валентина Ивановна имеет право говорить о тех, кто достаточно богат и просто не хочет где-то работать. <...> Понимаете, это требует такого подсчета, на мой взгляд, потому что мы, во-первых, не знаем, многодетная это семья, не многодетная, ухаживаешь ты за кем-то, не ухаживаешь, какой ты статус имеешь. Есть же вообще у нас, скажем так, и бомжи в том числе, мы же их обязаны лечить, ну мы все-таки люди гуманные.

Марина Шишкина, фракция "Справедливая Россия — За правду"

— У нас долгие годы была система, связанная с тем, что за страховку, за медицинское обслуживание платит государство. <...> Времена меняются, возможно, денег стало меньше, возможно, действительно, очень изменилась вся такая социальная стратификация в стране. <...> Разговор, наверное, по справедливости надо начинать, но решение принимать очень быстро, конечно же, нельзя. Здесь еще региональные составляющие, много-много другого. Ну, наверное, справедливо, что этот разговор начат.

Дмитрий Павлов, фракция "Новые люди"

— Инициатива Валентины Ивановны, как я уже сказал, <...> что надо ее прорабатывать, да. <...> Надо посмотреть, какая нагрузка на бюджет и почему человек не работает и как он может вносить свою лепту в медицинское страхование тех людей, которые нуждаются в бесплатной помощи. Сейчас надо просто думать об этом.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру