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Новости 18:33

Петербуржцы возложили цветы к Соловецкому камню в память о Навальном*

фото ЗакС политика Петербуржцы возложили цветы к Соловецкому камню в память о Навальном*

Петербуржцы возложили цветы к Соловецкому камню в память о политике Алексее Навальном*, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Там же жители города зажгли свечи. 

Единовременно собиралось около 20 человек. Некоторые, после возложения цветов, сразу уходили от Соловецкого камня.

Недалеко от места сбора петербуржцев корреспондент ЗАКС.Ру заметил один автомобиль правоохранительных органов. Сотрудники полиции не препятствовали возложению цветов. 

Напомним, ранее 16 февраля УФСИН по ЯНАО сообщил о смерти Навального. Там заявили, что политику стало плохо после утренней прогулки. 

 

* Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Константин Леньков, София Саттарова / Фото: Константин Леньков


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