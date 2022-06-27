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Суд отменил штраф градозащитнику Мухину, задержанному у бань Екимовой

фото ЗакС политика Суд отменил штраф градозащитнику Мухину, задержанному у бань Екимовой

Петроградский районный суд Петербурга 27 июня отменил постановление о штрафе градозащитнику Олегу Мухину за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Его задержали в середине апреля у здания бань Екимовой. 

Судья районного суда Елена Медведева отменила постановление сотрудника 18-го отдела полиции, сославшись на отсутствие доказательств вины Мухина. В разговоре с ЗАКС.Ру градозащитник отметил, что намерен добиваться компенсации морального вреда из-за действий сотрудников правоохранительных органов. 

Напомним, в апреле начальник службы безопасности строительной компании "Прайм" пожаловался на Мухина в полицию. Он утверждал, что активист якобы матерился и не реагировал на замечания во время сноса исторической постройки. Его оштрафовали на 500 рублей.

С начала года в Петербурге произошло несколько резонансных сносов исторических зданий. Одно из них, здание торговых бань Екимовой, уничтожили несмотря на решение суда о временном запрете на проведение каких-либо работ на время судебного разбирательства. Позже выяснилось, что у застройщика не было разрешения на демонтаж постройки.

Константин Леньков


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