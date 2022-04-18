Задержанного во время сноса бань Екимовой градозащитника Мухина оштрафовали на 500 рублей

Петербургский градозащитник Олег Мухин вечером 18 апреля покинул отдел полиции в Петроградском районе с протоколом о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП), сообщил ЗАКС.Ру адвокат Сергей Подольский. Активиста задержали днем у корпусов торговых бань Екимовой, где рабочие с утра ведут работы по сносу. Полицейские выписали градозащитнику штраф в размере 500 рублей.

Его задержали из-за заявления начальника службы безопасности организации строительной компании "Прайм", которая занимается сносом здания. Как рассказал ЗАКС.Ру Подольский, в протоколе написали, что Мухин ругался матом и не реагировал на замечания.

- Просто они решили, чтобы я не присутствовал на площадке. Просто вызвали полицию и сказали, что я нарушаю порядок. Это не было результатом какого-то конфликта. Просто желание убрать меня с площадки, - сообщил Мухин.

Он рассказал ЗАКС.Ру, что написал заявление в ответ за ложный донос, однако представителя подрядчика полицейские отпустили через 10 минут. Задержанный провел в отделе полиции около пяти часов. Он намерен обжаловать штраф.

Напомним, градозащитники добиваются сохранения зданий торговых бань Екимовой. В советские годы в этих помещениях размещался завод "Новатор". Собственник участка, строительная компания "ПИК" намерена демонтировать их для строительства жилого дома. В документации говорится, что исторические постройки возникли в 1948 году, однако градозащитники уверены, что истинный год постройки приходится на начало XX века. На конец апреля назначено судебное заседание, на котором рассмотрят вопрос о дате возведения объекта.

Константин Леньков