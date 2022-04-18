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Новости 18:59

Задержанного во время сноса бань Екимовой градозащитника Мухина оштрафовали на 500 рублей

фото ЗакС политика Задержанного во время сноса бань Екимовой градозащитника Мухина оштрафовали на 500 рублей

Петербургский градозащитник Олег Мухин вечером 18 апреля покинул отдел полиции в Петроградском районе с протоколом о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП), сообщил ЗАКС.Ру адвокат Сергей Подольский. Активиста задержали днем у корпусов торговых бань Екимовой, где рабочие с утра ведут работы по сносу. Полицейские выписали градозащитнику штраф в размере 500 рублей. 

Его задержали из-за заявления начальника службы безопасности организации строительной компании "Прайм", которая занимается сносом здания. Как рассказал ЗАКС.Ру Подольский, в протоколе написали, что Мухин ругался матом и не реагировал на замечания. 

- Просто они решили, чтобы я не присутствовал на площадке. Просто вызвали полицию и сказали, что я нарушаю порядок. Это не было результатом какого-то конфликта. Просто желание убрать меня с площадки, - сообщил Мухин. 

Он рассказал ЗАКС.Ру, что написал заявление в ответ за ложный донос, однако представителя подрядчика полицейские отпустили через 10 минут. Задержанный провел в отделе полиции около пяти часов. Он намерен обжаловать штраф. 

Напомним, градозащитники добиваются сохранения зданий торговых бань Екимовой. В советские годы в этих помещениях размещался завод "Новатор". Собственник участка, строительная компания "ПИК" намерена демонтировать их для строительства жилого дома. В документации говорится, что исторические постройки возникли в 1948 году, однако градозащитники уверены, что истинный год постройки приходится на начало XX века. На конец апреля назначено судебное заседание, на котором рассмотрят вопрос о дате возведения объекта. 

Константин Леньков


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