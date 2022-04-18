В Петроградском районе продолжили снос бань Екимовой

В понедельник, 18 апреля, рабочие возобновили снос исторических корпусов торговых бань Екимовой в Петроградском районе, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Градозащитники, обнаружившие активность строителей на Малом проспекте, вызвали полицию на место происшествия. Они полагают, что снос проводится незаконно.

Как рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру сотрудник правоохранительных органов, одна из неравнодушных жительниц Петербурга отправилась в отдел полиции, чтобы написать заявление о незаконных работах.

Активисты, выступающие против сноса, пытаются отстоять здание через суд. На конец апреля назначено судебное заседание, на котором обсудят год постройки объекта. В строительной документации говорится, что его возвели в 1948 году, однако градозащитники утверждают, что постройка появилась тут значительно раньше.

Сейчас участок бывшего завода "Навигатор", также известный как бани Екимова, принадлежит строительной компании "ПИК". Старинные здания планируется снести для возведения на этом месте жилого дома. Подрядчик работ - ООО "СК Прайд".

На прошлой неделе градозащитники, пытавшиеся помешать сносу, оказались в отделе полиции.

Константин Леньков