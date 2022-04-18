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Новости 15:55

Журналист Олег Мухин задержан во время сноса бань Екимовой

фото ЗакС политика Журналист Олег Мухин задержан во время сноса бань Екимовой

Журналист Олег Мухин был задержан днем 18 апреля на Малом проспекте Петроградской стороны, где возобновились работы по демонтажу исторических бань Екимовой, сообщил "Лениздат". Как передает издание, Мухин был задержан после жалобы сотрудника ООО "СК "Прайд"" — компании, занимающейся сносом.

По словам Мухина, он и другие неравнодушные петербуржцы отстаивали здание от сноса "всеми законными способами" — то есть посредством общения с сотрудниками полиции, МЧС и администрации района. В какой-то момент сотрудник компании-подрядчика подал жалобу на журналиста, обвинив того в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КОАП). В ответ Мухин обвинил работника в заведомо ложном доносе (ст. 306 УК РФ). В итоге обоих доставили для разбирательства в 18-й отдел полиции.

О возобновлении работ по сносу бань Екимовой стало известно в понедельник утром. Градозащитники вызвали на место полицию, посчитав ведение работ незаконным. До этого конфликт вокруг попыток снести бани случился в пятницу — тогда в отдел полиции отвезли активистов.

Фото: Константин Леньков


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