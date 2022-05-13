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Новости 12:56

Госстройнадзор заявил, что не выдавал разрешение на снос торговых бань Екимовой

фото ЗакС политика Госстройнадзор заявил, что не выдавал разрешение на снос торговых бань Екимовой

Госстройнадзор Петербурга еще в апреле отказал в выдаче разрешения на демонтаж торговых бань Екимовой, сообщили 13 мая градозащитники в Telegram-канале движения "Живой город". В подтверждение своих слов они приложили сканы официального ответа ведомства на запрос активистов.

Как следует из подготовленного Госстройнадзором документа, 14 апреля ООО "Пегас" обратилось в службу с уведомлением о планируемом сносе исторических зданий на Малом проспекте Петроградской стороны.

"По результатам рассмотрения уведомления о планируемом сносе вышеуказанного объекта капитального строительства и приложенных документов Службой принято мотивированное решение об отказе в предоставлении государственной услуги по осуществлению приема уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства", — говорится в ответе ведомства. Кроме того, из полученного ответа следует, что Госстройнадзор проинформировал КГИОП о принятом решении, поскольку работы по сносу планировались в пределах зоны, в которой запрещен демонтаж дореволюционных построек.

Работы по сносу зданий торговых бань Екимовой развернулись 15 апреля — на следующий день после подачи уведомления в Госстройнадзор. В следующие дни демонтаж продолжился, 19 апреля Куйбышевский райсуд временно запретил проведение работ. Это, впрочем, не помешало подрядчику уже на следующий день продолжить снос объектов. Уже 5 мая суд отказал компании "Пегас" в снятии временного запрета на демонтаж торговых бань.

Фото: Константин Леньков


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