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Суд временно запретил сносить бани Екимовой на Петроградской стороне

фото ЗакС политика Суд временно запретил сносить бани Екимовой на Петроградской стороне

Куйбышевский районный суд временно запретил работы по демонтажу бывших торговых бань Екимовой на Малом проспекте Петроградской стороны, сообщил 19 апреля в своем Telegram-канале депутат Борис Вишневский. В подтверждение парламентарий приложил фотографии определения, составленного судьей Анжеликой Пановой.

"Запретить ООО "Пегас", ООО "СК "Прайд"", а также любым другим юридическим и/ или физическим лицам совершать работы по сносу (демонтажу) здания по адресу: Санкт-Петербург, Малый пр. П.С., дом 4 литера А до вступления в законную силу решения суда по данному делу", — говорится в документе.

После получения определения Вишневский уведомил ООО "Пегас" и ООО "СК "Прайд"", а также главу Госстройнадзора Владимира Болдырева о запрете сноса бань Екимовой.

"На месте градозащитники, вызвана полиция, но "Прайд"  отказывается прекращать незаконный снос, несмотря на определение суда. Госстройнадзор, как обычно, сообщает, что "нет полномочий". Делаем, что можем", — написал он.

Снос бань Екимовой начался в пятницу, 15 апреля, после чего продолжился в понедельник. Градозащитники пытались препятствовать демонтажу. В первый раз полиция увезла в отделение активистов, во второй — градозащитника Олега Мухина вместе с сотрудником "СК "Прайд"", который на него пожаловался. Мухина продержали в ОП около пяти часов и выпустили, выписав штраф в размере 500 рублей. По словам активиста, его оппонента отпустили из отделения спустя 10 минут.

Фото: Константин Леньков


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