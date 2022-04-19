Суд временно запретил сносить бани Екимовой на Петроградской стороне

Куйбышевский районный суд временно запретил работы по демонтажу бывших торговых бань Екимовой на Малом проспекте Петроградской стороны, сообщил 19 апреля в своем Telegram-канале депутат Борис Вишневский. В подтверждение парламентарий приложил фотографии определения, составленного судьей Анжеликой Пановой.

"Запретить ООО "Пегас", ООО "СК "Прайд"", а также любым другим юридическим и/ или физическим лицам совершать работы по сносу (демонтажу) здания по адресу: Санкт-Петербург, Малый пр. П.С., дом 4 литера А до вступления в законную силу решения суда по данному делу", — говорится в документе.

После получения определения Вишневский уведомил ООО "Пегас" и ООО "СК "Прайд"", а также главу Госстройнадзора Владимира Болдырева о запрете сноса бань Екимовой.

"На месте градозащитники, вызвана полиция, но "Прайд" отказывается прекращать незаконный снос, несмотря на определение суда. Госстройнадзор, как обычно, сообщает, что "нет полномочий". Делаем, что можем", — написал он.

Снос бань Екимовой начался в пятницу, 15 апреля, после чего продолжился в понедельник. Градозащитники пытались препятствовать демонтажу. В первый раз полиция увезла в отделение активистов, во второй — градозащитника Олега Мухина вместе с сотрудником "СК "Прайд"", который на него пожаловался. Мухина продержали в ОП около пяти часов и выпустили, выписав штраф в размере 500 рублей. По словам активиста, его оппонента отпустили из отделения спустя 10 минут.

Фото: Константин Леньков