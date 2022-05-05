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Суд в Петербурге отказал застройщику в отмене запрета на снос бань Екимовой

фото ЗакС политика Суд в Петербурге отказал застройщику в отмене запрета на снос бань Екимовой

Куйбышевский районный суд отказал компании "Пегас" в снятии временного запрета на демонтаж зданий торговых бань Екимовой на Малом проспекте Петроградской стороны, сообщил 5 мая Telegram-канал "SOS СПб СНОС". Застройщик добивался отмены меры предварительной защиты, установленной ранее и запрещающей снос вплоть до завершения судебного разбирательства.

В качестве обоснования необходимости продолжения работ представитель застройщика указал на загрязнение экологии из-за лежащих на объекте ржавеющих конструкций, пишут авторы канала. В свою очередь, участвовавшие в заседании судебные приставы "подтвердили, что сохраняющиеся конструкции здания на вид прочные, трещин по фасаду не имеют, подлежат укреплению, а не демонтажу".

Представитель службы судебных приставов, в свою очередь, поинтересовался у суда возможностью разрешить вывоз строительного мусора с участка, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов. В ответ суд решил, что работы по вывозу скопившегося после сноса мусора должны быть запрещены, поскольку работы по демонтажу сейчас в принципе вестись на участке не могут.

В середине апреля ООО "СК "Прайд"" приступило к сносу зданий торговых бань Екимовой. Через несколько дней Куйбышевский райсуд постановил временно приостановить работы. Несмотря на это, на следующий день работы по демонтажу продолжились.


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