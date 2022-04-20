Бани Екимовой продолжили сносить после судебного запрета

Работы по сносу торговых бань Екимовой в Петроградском районе Петербурга снова возобновились 20 апреля. Фотографии строительной техники опубликовали в Telegram-канале "Живой город". Накануне суд временно запретил демонтаж постройки. Активисты вызвали полицию.

Куйбышевский районный суд 19 апреля вынес определение, которое запрещает собственнику здания ООО "Пегас", подрядчику ООО "Строительная компания "Прайд", а также любым другим лицам проводить снос здания на время судебного разбирательства.

Работы по сносу исторического здания начались в пятницу, 15 апреля. На этом месте планируют возвести жилой дом. Застройщики в проектной документации указали, что корпуса бань были построены в 1948 году, но градозащитники уверены, что эта дата не соответствует действительности. Они утверждают, что объект построен в 1917 году и не подлежит сносу согласно действующему законодательству. Сейчас истинный возраст комплекса пытаются установить через суд.

Напомним, возле корпусов торговых бань Екимовой 19 апреля задержали градозащитника Олега Мухина. На него пожаловался один из сотрудников подрядной организации. Полицейские оштрафовали активиста на 500 рублей якобы за то, что он ругался матом и не реагировал на замечания (ст. 20.1 КоАП).

Константин Леньков