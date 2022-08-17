Бастрыкин поручил завести дело по факту избиения градозащитника Мухина

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 17 августа поручил возбудить уголовное дело по факту избиения петербургского градозащитника Олега Мухина. Накануне неизвестные избили активиста во время акции протеста против сноса флигелей особняка Салтыковой. Ход расследования поставят на контроль в центральном аппарате СК, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел днем 16 августа на Большой Морской улице. Незадолго до этого градозащитники сообщили о сносе дворовых флигелей в историческом особняке Салтыковой, построенном в 1845 году. Активисты уверены, что работы велись незаконно. Чтобы привлечь внимание к проблеме, они решили выйти с серией одиночных пикетов. Мухин попытался сфотографировать разрушенные части здания, после чего на него напали четверо неизвестных. Как рассказывал Мухин, злоумышленники били его ногами и руками по голове и телу. После этого ему потребовалась помощь врачей. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. ЗАКС.Ру писал о нападении на общественника.

Мухин рассказал ЗАКС.Ру, что сейчас он проходит лечение в Александровской больнице. Врачи обещают перевести его на амбулаторное лечение через несколько дней.

Это уже вторая реакция главы Следкома на инцидент с особняком Салтыковой за сутки. Ранее глава СК Бастрыкин велел возбудить дело по факту сноса флигелей. Сейчас в Петербурге расследуется несколько уголовных дел по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) из-за сноса исторических зданий. Бастрыкин 17 августа распорядился переправить их в центральный аппарат ведомства. Председатель СК намерен лично проконтролировать ход расследования.

Константин Леньков