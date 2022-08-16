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Новости 19:17

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со сносом особняка Салтыковой

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со сносом особняка Салтыковой

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным "незамедлительно" возбудить уголовное дело по факту начавшегося сноса особняка Салтыковой на Большой Морской улице в Петербурге. Распоряжение получил и.о. главы петербургского управления СК Дмитрий Иванов, от которого Бастрыкин также требует "представить оперативный доклад". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале силового ведомства.

"Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - гласит сообщение.

Здание 1845 года постройки признано памятником регионального значения. Из-за сноса дома-памятника во вторник в прокуратуру обратился депутат ЗакСа Борис Вишневский. При попытке заснять демонтаж на камеру днем 16 августа возле особняка подвергся нападению градозащитник Олег Мухин, у которого после избиения диагностировали перелом лицевой кости. 

Отметим, что ранее Бастрыкин уже вмешивался в ситуацию со сносом исторических зданий в Петербурге, требуя проверить законность работ на нескольких объектах.


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Вишневский Борис Лазаревич 

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