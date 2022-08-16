Вишневский обратился в прокуратуру из-за сноса флигелей особняка Салтыковой

Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский 16 августа направил обращение в прокуратуру по поводу сноса дворовых флигелей особняка Салтыковой, расположенного на Большой Морской улице. Парламентарий требует проверить законность действий КГИОП, в частности, разрешения на строительство и проведение работ по сохранению здания, выданных комитетом. Текст письма "яблочник" опубликовал в своем Telegram-канале.

Вишневский в своем письме отмечает, что разрешение на проведение работ, выданное в 2022 году, по его мнению, незаконное, поскольку основывается на распоряжении КГИОП об утверждении предмета охраны от 2016 года. Этот документ, в свою очередь не был опубликован, а значит, не может применяться для дальнейших решений.

Парламентарий просит ведомство опротестовать разрешение КГИОП на проведение работ в особняке Салтыковой, признанном объектом культурного наследия регионального значения, и распоряжения комитета от 2016 года. Также он просит у прокуратуры обратиться с этими требованиями в суд, если Смольный откажется самостоятельно признавать эти документы утратившими силу.

До обращения в прокуратуру, "яблочник" направил запрос председателю КГИОП Сергею Макарову с просьбой предоставить ему копии документов, на основании которых были разрешены работы на объекте культурного наследия.

В Смольном рассказали "Фонтанке", что все разрешения есть, а флигели находятся в аварийном состоянии и будут восстановлены. Еще в КГИОП утверждают, что работы не повлияют на предмет охраны памятника.

О строительных работах на Большой Морской улице стало известно накануне. Активисты градозащитного движения "SOS СПб СНОС" опубликовали призыв принять участие в акции против сноса флигелей особняка, построенного в 1845 году. Днем 16 августа они хотели провести серию одиночных пикетов против действий собственника здания ООО "Северная Земельная Компания". По данным "Делового Петербурга", на этом месте владелец постройки хочет видеть гостиницу.

Планам провести пикет помешали четверо неизвестных, которые избили петербургского градозащитника Олега Мухина. Активист пытался снять разрушенные флигели здания, когда его повалили на землю и начали избивать, а позже требовали написать отказ от претензий. После инцидента Мухин обратился за помощью к врачам. Медики диагностировали у него перелом правой скуловой кости, из-за чего ему потребовалась госпитализация. Активист намерен обратиться в правоохранительные органы.

Уже после происшествия в Telegram-канале "SOS СПб СНОС" сообщили, что на территории особняка работают сотрудники Следственного комитета. Работы временно приостановлены до выяснения обстоятельств.

С начала 2022 года в Петербурге были уничтожены несколько зданий в историческом центре города. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства проверить законность таких работ. Также СК расследует уголовное дело в отношении неназванных сотрудников КГИОП по статье о превышении должностных полномочий.

Константин Леньков / фото: "SOS СПб СНОС"