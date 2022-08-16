У избитого градозащитника Мухина диагностировали перелом

Врачи диагностировали у активиста Олега Мухина перелом правой скуловой кости после инцидента возле особняка Салтыковой, где его избили четверо неизвестных при попытке снять снос дворовых флигелей. Градозащитнику требуется госпитализация.

Сейчас он ожидает приезд скорой помощи, которая должна отвезти его в медучреждение.

Помощь врачей ему потребовалась после акции против уничтожения исторического здания 1845 года постройки, которую активисты планировали провести 16 августа. Неизвестные злоумышленники повалили Мухина на землю и начали бить руками и ногами по голове и туловищу. Они угрожали ему заявлением о краже строительной техники. Градозащитник намерен обратиться в полицию.

О демонтаже дворовых флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской улице, где произошел конфликт, стало известно накануне.

Подробнее о происшествии - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков