Кадры: Заседание ЗакСа 24 июня

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

В Мариинском дворце 24 июня прошло предпоследнее заседание депутатов Заксобрания седьмого созыва. Под конец сессии парламент принял поправки в закон о ЗНОП, утвердил льготы для водителей электромобилей и позволил иногородним работать в такси за уплату налогов в бюджет города. Как прошло заседание – в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

Депутаты Дмитрий Дмитриев и Елена Рахова

Председатель Контрольно-счетной палаты Петербурга и депутат Денис Четырбок

Депутаты Марина Шишкина и Наталия Астахова

Сотрудница парламента Наталья Царева, депутаты Денис Четырбок и Марина Макарова

Депутаты Юрий Гладунов, Владимир Носов и Александр Ржаненков

Депутаты Любовь Егорова, Алексей Макаров и Алексей Цивилев

Депутаты Марина Шишкина и Андрей Горшечников

Депутаты Ольга Штанникова и Денис Четырбок

Депутаты Елена Рахова и Ирина Иванова

Депутаты Александр Новиков, Всеволод Беликов, Вера Сергеева и Павел Крупник

Председатель Заксобрания Александр Бельский (в центре), депутаты Павел Крупник и Михаил Барышников

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру