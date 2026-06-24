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Медиатека 24 июня 2026, 16:30

Кадры: Заседание ЗакСа 24 июня

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.РуФото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

В Мариинском дворце 24 июня прошло предпоследнее заседание депутатов Заксобрания седьмого созыва. Под конец сессии парламент принял поправки в закон о ЗНОП, утвердил льготы для водителей электромобилей и позволил иногородним работать в такси за уплату налогов в бюджет города. Как прошло заседание – в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

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Депутаты Дмитрий Дмитриев и Елена Рахова

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Председатель Контрольно-счетной палаты Петербурга и депутат Денис Четырбок

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Депутаты Марина Шишкина и Наталия Астахова

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Сотрудница парламента Наталья Царева, депутаты Денис Четырбок и Марина Макарова

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Депутаты Юрий Гладунов, Владимир Носов и Александр Ржаненков

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Депутаты Любовь Егорова, Алексей Макаров и Алексей Цивилев

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Депутаты Марина Шишкина и Андрей Горшечников

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Депутаты Ольга Штанникова и Денис Четырбок

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Депутаты Елена Рахова и Ирина Иванова

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Депутаты Александр Новиков, Всеволод Беликов, Вера Сергеева и Павел Крупник

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Председатель Заксобрания Александр Бельский (в центре), депутаты Павел Крупник и Михаил Барышников

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Астахова Наталия Владимировна 
Барышников Михаил Иванович 
Гладунов Юрий Николаевич 
Горшечников Андрей Алексеевич 
Дмитриев Дмитрий Владимирович
Егорова Любовь Ивановна 
Иванова Ирина Владимировна 
Крупник Павел Анатольевич 
Макаров Алексей Алексеевич 
Макарова Марина Вячеславовна 
Рахова Елена Алексеевна 
Ржаненков Александр Николаевич 
Цивилев Алексей Николаевич 
Четырбок Денис Александрович 
Шишкина Марина Анатольевна
Штанникова Ольга Олеговна 






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