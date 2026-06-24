Кадры: Заседание ЗакСа 24 июня

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру
В Мариинском дворце 24 июня прошло предпоследнее заседание депутатов Заксобрания седьмого созыва. Под конец сессии парламент принял поправки в закон о ЗНОП, утвердил льготы для водителей электромобилей и позволил иногородним работать в такси за уплату налогов в бюджет города. Как прошло заседание – в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.
Депутаты Дмитрий Дмитриев и Елена Рахова
Председатель Контрольно-счетной палаты Петербурга и депутат Денис Четырбок
Депутаты Марина Шишкина и Наталия Астахова
Сотрудница парламента Наталья Царева, депутаты Денис Четырбок и Марина Макарова
Депутаты Юрий Гладунов, Владимир Носов и Александр Ржаненков
Депутаты Любовь Егорова, Алексей Макаров и Алексей Цивилев
Депутаты Марина Шишкина и Андрей Горшечников
Депутаты Ольга Штанникова и Денис Четырбок
Депутаты Елена Рахова и Ирина Иванова
Депутаты Александр Новиков, Всеволод Беликов, Вера Сергеева и Павел Крупник
Председатель Заксобрания Александр Бельский (в центре), депутаты Павел Крупник и Михаил Барышников
Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру