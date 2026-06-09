Кадры: Заседание ЗакСа 9 июня

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Вице-губернатор Алексей Корабельников 9 июня представил депутатам Законодательного собрания проект закона об исполнении бюджета Петербурга в 2025 году. Спикер Александр Бельский в этот день отсутствовал. Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

Депутаты Всеволод Беликов и Александр Новиков

Депутаты Максим Яковлев, Павел Иткин и Андрей Малков

Председатель комитета финансов Светлана Енилина и депутат Алексей Цивилев

Депутаты Любовь Мендеева, Борис Зверев и Дмитрий Анисимов

Депутаты Юрий Гладунов, Александр Новиков и Константин Чебыкин

Вице-губернатор Алексей Корабельников

Депутат Дмитрий Анисимов

Руководитель петербургского отделения "Зеленые" Кристина Черемных

Глава комитета финансов Светлана Енилина и вице-губернатор Алексей Корабельников

Фото: Михаил Масленникова, ЗАКС.Ру