Кадры: Заседание ЗакСа 9 июня

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру
Вице-губернатор Алексей Корабельников 9 июня представил депутатам Законодательного собрания проект закона об исполнении бюджета Петербурга в 2025 году. Спикер Александр Бельский в этот день отсутствовал. Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.
Депутаты Всеволод Беликов и Александр Новиков
Депутаты Максим Яковлев, Павел Иткин и Андрей Малков
Председатель комитета финансов Светлана Енилина и депутат Алексей Цивилев
Депутаты Любовь Мендеева, Борис Зверев и Дмитрий Анисимов
Депутаты Юрий Гладунов, Александр Новиков и Константин Чебыкин
Вице-губернатор Алексей Корабельников
Депутат Дмитрий Анисимов
Руководитель петербургского отделения "Зеленые" Кристина Черемных
Глава комитета финансов Светлана Енилина и вице-губернатор Алексей Корабельников
Фото: Михаил Масленникова, ЗАКС.Ру