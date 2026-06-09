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Медиатека 9 июня 2026, 14:50

Кадры: Заседание ЗакСа 9 июня

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.РуФото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Вице-губернатор Алексей Корабельников 9 июня представил депутатам Законодательного собрания проект закона об исполнении бюджета Петербурга в 2025 году. Спикер Александр Бельский в этот день отсутствовал. Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

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Депутаты Всеволод Беликов и Александр Новиков

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Депутаты Максим Яковлев, Павел Иткин и Андрей Малков

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Председатель комитета финансов Светлана Енилина и депутат Алексей Цивилев

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Депутаты Любовь Мендеева, Борис Зверев и Дмитрий Анисимов

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Депутаты Юрий Гладунов, Александр Новиков и Константин Чебыкин

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Вице-губернатор Алексей Корабельников

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Депутат Дмитрий Анисимов

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Руководитель петербургского отделения "Зеленые" Кристина Черемных

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Глава комитета финансов Светлана Енилина и вице-губернатор Алексей Корабельников

Фото: Михаил Масленникова, ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Анисимов Дмитрий Игоревич 
Беликов Всеволод Федорович 
Гладунов Юрий Николаевич 
Енилина Светлана Александровна
Зверев Борис Александрович 
Иткин Павел Михайлович 
Корабельников Алексей Алексеевич
Малков Андрей Витальевич 
Менделеева Любовь Юрьевна
Новиков Александр Иванович
Цивилев Алексей Николаевич 
Чебыкин Константин Александрович 
Черемных Кристина Витальевна 
Яковлев Максим Эдуардович 






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