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Медиатека 3 июня 2026, 17:19

Кадры: Заседание ЗакСа 3 июня

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.РуФото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Заксобрания в первое заседание лета, 3 июня, приняли в первом чтении проект закона, который позволит КГИОП возвращать заявки на включение зданий в перечень объектов культурного наследия без рассмотрения, если они были поданы повторно. Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

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Депутат Денис Четырбок

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Депутаты Валерий Гарнец и Антон Рудаков

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Вице-спикер Николай Бондаренко и депутат Владимир Носов

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Председатель КГИОП Алексей Михайлов и депутат Александр Рассудов

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Вице-спикер Павел Иткин и депутат Дмитрий Анисимов

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Руководитель протокола председателя Виктория Снигирева, депутаты Елена Рахова и Валерий Гарнец

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Депутаты Борис Зверев, Александр Кущак и Константин Чебыкин

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Депутаты Елена Рахова и Валерий Гарнец

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Секретарь горкома КПРФ Светлана Румянцева и депутат Александр Рассудов

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Депутат Борис Зверев (читает)

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Депутат Ольга Штанникова

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


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Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Анисимов Дмитрий Игоревич 
Бондаренко Николай Леонидович 
Гарнец Валерий Николаевич 
Зверев Борис Александрович 
Иткин Павел Михайлович 
Кущак Александр Иванович 
Михайлов Алексей Владимирович
Носов Владимир Николаевич 
Рассудов Александр Николаевич
Рахова Елена Алексеевна 
Рудаков Антон Юрьевич 
Чебыкин Константин Александрович 
Четырбок Денис Александрович 
Штанникова Ольга Олеговна 






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