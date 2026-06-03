Кадры: Заседание ЗакСа 3 июня

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Заксобрания в первое заседание лета, 3 июня, приняли в первом чтении проект закона, который позволит КГИОП возвращать заявки на включение зданий в перечень объектов культурного наследия без рассмотрения, если они были поданы повторно. Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

Депутат Денис Четырбок

Депутаты Валерий Гарнец и Антон Рудаков

Вице-спикер Николай Бондаренко и депутат Владимир Носов

Председатель КГИОП Алексей Михайлов и депутат Александр Рассудов

Вице-спикер Павел Иткин и депутат Дмитрий Анисимов

Руководитель протокола председателя Виктория Снигирева, депутаты Елена Рахова и Валерий Гарнец

Депутаты Борис Зверев, Александр Кущак и Константин Чебыкин

Депутаты Елена Рахова и Валерий Гарнец

Секретарь горкома КПРФ Светлана Румянцева и депутат Александр Рассудов

Депутат Борис Зверев (читает)

Депутат Ольга Штанникова

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру