Кадры: Заседание ЗакСа 3 июня

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру
Депутаты Заксобрания в первое заседание лета, 3 июня, приняли в первом чтении проект закона, который позволит КГИОП возвращать заявки на включение зданий в перечень объектов культурного наследия без рассмотрения, если они были поданы повторно. Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.
Депутат Денис Четырбок
Депутаты Валерий Гарнец и Антон Рудаков
Вице-спикер Николай Бондаренко и депутат Владимир Носов
Председатель КГИОП Алексей Михайлов и депутат Александр Рассудов
Вице-спикер Павел Иткин и депутат Дмитрий Анисимов
Руководитель протокола председателя Виктория Снигирева, депутаты Елена Рахова и Валерий Гарнец
Депутаты Борис Зверев, Александр Кущак и Константин Чебыкин
Депутаты Елена Рахова и Валерий Гарнец
Секретарь горкома КПРФ Светлана Румянцева и депутат Александр Рассудов
Депутат Борис Зверев (читает)
Депутат Ольга Штанникова
Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру