Горсуд частично изменил наказание осужденным за избиение градозащитника Мухина

Попытка обжаловать в Городском суде приговор по делу об избиении градозащитника Олега Мухина окончилась частичным изменением ранее вынесенного приговора, передает 5 февраля корреспондент ЗАКС.Ру. Апелляционная инстанция уменьшила Денису Прошкину, Валерию Пацуку и Николаю Маркову ранее назначенное наказание до двух лет условно.

Изначально каждый из осужденных получил по 3 года и 1 месяцу условно, при этом Марков также был признан виновным в побоях (ст. 116 УК РФ), Пацук и Прошкин — в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), и все они — в незаконном лишении свободы (ст. 127 УК РФ). От наказания по первым двум статьям Горсуд их освободил в связи с истечением сроков давности. В то же время требование о компенсации понесенного Мухиным морального вреда суд сохранил в силе. Таким образом, осужденные по-прежнему должны выплатить активисту 30 тысяч рублей.

Само дело было возбуждено после избиения Мухина при его попытке произвести съемку демонтажа флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской улице, 51. Обстоятельствами тогда заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

На заседание Горсуда пришли осужденные по делу Денис Прошкин и Валерий Пацук, третий фигурант, Николай Марков, в зале отсутствовал. Пацук и Прошкин поочередно просили освободить их от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Прошкин также просил приобщить к делу видеозапись, размещенную в Telegram-канале "SOS СПб СНОС" вскоре после инцидента с избиением Мухина. По версии осужденного, на ней градозащитник говорил вещи, противоречащие позже озвученной им в суде версии. Прокурор солидарно с Мухиным выступили против, судья в приобщении видеозаписи отказала. В частности, она указала, что активист записывал видео, еще не будучи в статусе потерпевшего.

В ходе прений Прошкин зачитал с листа заранее подготовленный текст. Среди прочего он назвал действия Мухина "провокацией". Подобные рассуждения немедленно пресекла судья, однако Прошкин не сдавался и высказался о начале карьеры градозащитника. Этот пассаж вызвал протест прокурора, которая отметила, что "это обстоятельство не относится к существу дела".

В какой-то момент Прошкин принялся зачитывать хронологию событий, из-за чего судья поинтересовалась, зачем это делается, и призвала перейти от рассказа к смысловой части. Прошкин заявил, что пытается доказать, что у Мухина якобы изначально была цель "поднять шумиху, хайп".

Вслед за этим он напомнил о том, что в день инцидента на объекте велись работы, и высказал мнение, что "все травмы, полученные господином Мухиным, скорее всего, были получены при сбросе мусора". По его словам, градозащитника якобы никто не избивал, а в вагончике, куда его отвели, ему помогли умыться и напоили водой. После этого Прошкин якобы хотел вызвать полицию, но Мухин будто бы от этого отказался.

В конце своей речи Прошкин попросил суд полностью его оправдать. Из его разговора с судьей стало понятно, что озвученную перед этим просьбу об освобождении от ответственности в связи с истечением сроков давности он рассматривает как резервный вариант.

— Прошу в отношении нас отменить приговор и исковое требование тоже отменить, — попросил осужденный.

Выступление Мухина в прениях было предельно лаконичным. "Считаю, что вина доказана, прошу приговор не смягчать", — заявил он.

Прокурор также не нашла оснований для смягчения вынесенного приговора. Среди прочего она обратила внимание на высказывания стороны осужденных о личности Мухина и отметила, что подобные доводы вовсе не относятся к делу. "Хотелось бы обратить внимание, что эти ссылки на свод правил поведения на стройке и так далее… Что-то я в своде правил никогда и нигде не видела о том, что зашел на стройку — бей, человек зашел на стройку — значит, его надо бить, лишать свободы, требовать писать какие-то расписки", — отдельно высказалась она.

Гособвинитель отметила, что не усматривает оснований для изменения приговора "как по виду, так и по размеру". В то же время она указала на истечение сроков давности по статьям о побоях и причинении легкого вреда здоровью. "Говорить об освобождении от уголовной ответственности кого-либо из осужденных здесь не приходится, — высказалась прокурор. — Здесь они должны быть освобождены от назначенного судом первой инстанции наказания [по двум указанным статьям УК]".

Прошкин в последнем слове вновь обвинил потерпевшего в неких "провокационных действиях" и попросил отменить приговор. Пацук заявил, что он лишь "обычный водитель КамАЗа, который оказался не в том месте и не в то время", и добавил, что отношения к избиению Мухина не имеет.

Судья снизила сроки осужденным, освободив от наказания по двум статьям УК РФ в связи с истечением сроков давности. Каждому из фигурантов она также назначила двухлетний испытательный срок. При этом фактическая длительность испытательного срока у них составляет менее года в связи с тем, что тот исчисляется с момента вступления приговора в законную силу, пояснила судья.

Андрей Казарлыга, фото ЗАКС.Ру