Горсуд признал две песни экстремистскими материалами

Две песни исполнителя Михаила Маурова* решением городского суда Петербурга признаны экстремистскими, сообщила 29 октября объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Административный иск подал военный прокурор Ленинградского военного округа.

"Установлено, что в сети "Интернет" в общем доступе находятся информационные материалы — песни исполнителя Михаила Маурова*. <...> Аудиозаписи имеются в свободном неограниченном доступе", — рассказали в судебной пресс-службе.

Проведенная экспертиза показала наличие в аудиозаписях лингвистических признаков возбуждения вражды по расовому и национальному признакам, а также пропаганды превосходства определенной группы лиц.

Как уточняет ТАСС, Мауров* ранее возглавлял ячейку неонацистской группировки в Крыму. После задержания участников в апреле 2024 года он скрылся от уголовного преследования в Грузии.

*Росфинмониторинг внес Михаила Маурова в перечень террористов и экстремистов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру