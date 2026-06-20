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Новости 20 июня 2026, 10:49

Роспотребнадзор разрешил купание только на трех пляжах Петербурга

фото ЗакС политика Роспотребнадзор разрешил купание только на трех пляжах Петербурга

По состоянию на 18 июня Роспотребнадзор признал пригодными для купания три из 24 петербургских пляжей, сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты отобрали 72 пробы воды по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. По итогам лабораторных исследований требованиям соответствуют пляжи на Верхнем и Среднем Суздальских озерах в Выборгском районе, а также на Безымянном озере в Красносельском районе. Вода на 21 городском пляже не отвечает гигиеническим нормативам. В их числе участок Финского залива в Курортном районе, зоны отдыха на озере Разлив, пляж "Морские Дубки" в Приморском районе, Ольгинский водоем, Колонистский пруд, Третье Суздальское озеро и пляжи на реке Ижоре в Колпино.

"Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам", — говорится в сообщении.

Эксперты отобрали 60 проб воды в 20 зонах на территории Ленобласти. Безопасными для купания признаны пять пляжей на озерах Ратное, Отрадное, Петровское и Раздолинское, а также на реке Бурной в Приозерском районе. Не соответствуют санитарным требованиям 15 водоемов региона, включая несколько пляжей на Ладожском озере во Всеволожском районе, зоны отдыха на озерах Вуокса, Мичуринское и Суходольское в Приозерском районе, а также пляжи на реках Волхов, Сясь и Плюсса.

В начале июня Роспотребнадзор выявил один пригодный для купания водоем в Петербурге — Ольгинский пруд в Выборгском районе. После представители ведомства заявили, что он также не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям.  

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


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