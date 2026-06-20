Роспотребнадзор разрешил купание только на трех пляжах Петербурга

По состоянию на 18 июня Роспотребнадзор признал пригодными для купания три из 24 петербургских пляжей, сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты отобрали 72 пробы воды по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. По итогам лабораторных исследований требованиям соответствуют пляжи на Верхнем и Среднем Суздальских озерах в Выборгском районе, а также на Безымянном озере в Красносельском районе. Вода на 21 городском пляже не отвечает гигиеническим нормативам. В их числе участок Финского залива в Курортном районе, зоны отдыха на озере Разлив, пляж "Морские Дубки" в Приморском районе, Ольгинский водоем, Колонистский пруд, Третье Суздальское озеро и пляжи на реке Ижоре в Колпино.

"Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам", — говорится в сообщении.

Эксперты отобрали 60 проб воды в 20 зонах на территории Ленобласти. Безопасными для купания признаны пять пляжей на озерах Ратное, Отрадное, Петровское и Раздолинское, а также на реке Бурной в Приозерском районе. Не соответствуют санитарным требованиям 15 водоемов региона, включая несколько пляжей на Ладожском озере во Всеволожском районе, зоны отдыха на озерах Вуокса, Мичуринское и Суходольское в Приозерском районе, а также пляжи на реках Волхов, Сясь и Плюсса.

В начале июня Роспотребнадзор выявил один пригодный для купания водоем в Петербурге — Ольгинский пруд в Выборгском районе. После представители ведомства заявили, что он также не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру