Полицейские задержали молодого человека, облившего девушку кислотой

Полицейские в Петербурге задержали 27-летнего мужчину, который облил девушку 26 лет кислотой, нанес ей ножевые удары и выстрелил из сигнального пистолета, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Инцидент случился вечером 23 мая на Железноводской улице в Василеостровском районе. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики обнаружили у нее химические ожоги и травматические ранения.

Силовики провели обыски на месте происшествия. Они изъяли складной нож, канистру с азотной кислотой, сигнальный пистолет и перцовый баллончик. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным "Фонтанки", подозреваемый также распылил газовый перцовый баллончик на подругу пострадавшей. Молодой человек совершил нападение из-за ревности, уточнили в издании.

