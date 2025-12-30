Прокурор Ленобласти Жуковский уволен с поста

Президент Владимир Путин подписал 29 декабря указ об увольнении с занимаемой должности прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского, сообщил вечером 29 декабря портал 47news. По информации издания, это связано с переходом Жуковского на работу в Верховный суд.

В прокуратуре региона на звонок корреспондента ЗАКС.Ру не ответили. При этом Жуковский по-прежнему упоминается на сайте надзорного органа в качестве руководителя.

Жуковский родился в 1984 году, в 2006 году окончил Петербургский университет МВД. В следующие два года работал помощником прокурора и следователем прокуратуры Выборгского района города.

К 2017 году Жуковский дослужился до поста заместителя прокурора Петербурга. Оттуда он в феврале 2022 года перешел на должность прокурора Ленобласти. Находясь там, он, в частности, требовал привлечь к ответственности трех депутатов Заксобрания региона из-за иностранных активов у их родственников и выступал за введение запрета на работу иностранцев в такси. Кто займет его должность теперь, пока неизвестно.

