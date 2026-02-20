Музей памяти жертв геноцида советского народа откроют в Москве

В Москве создадут первый национальный Музей памяти жертв геноцида советского народа, сообщили 20 февраля. Учреждение разместится непосредственно в здании бывшего Музея ГУЛАГа, который заявил о временном закрытии в ноябре 2024 году. Открытие запланировано на 2026 год.

На сайте музея сообщается, что экспозиция охватит все этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. Посетителям представят материалы о появлении нацизма, об испытаниях биологического оружия на советских гражданах, проводившихся японскими военными, а также документы и отчеты о судах над нацисткими преступниками и прочем. В музее планируется разместить интерактивные экспонаты.

Директором музея назначена Наталья Калашникова, сообщили на сайте музея 20 февраля. С апреля 2025 года она возглавляет музей "Смоленская крепость", ранее работала в отделе науки Мемориального музея А.Н. Скрябина, а также занимала должность проректора Московского государственного института культуры.

Проект реализуется на фоне законодательных инициатив по увековечиванию жертв геноцида. Ранее президент Владимир Путин подписал федеральный закон "Об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов". В Петербурге Законодательное собрание приняло 18 февраля закон о разграничении полномочий со Смольным в этой сфере. Документ закрепляет за правительством города решения о захоронении или перемещении непогребенных останков жертв геноцида, ведение их государственного учета и определение порядка поисковых работ.

Екатерина Гусева