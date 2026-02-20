Беглов занял 18-е место среди губернаторов по упоминаемости в соцсетях

Губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам января оказался на 18-м месте рейтинга упоминаемости глав регионов в социальных медиа, подготовленном "Медиалогией". Всего в список вошли 20 региональных лидеров.

Первое место в рейтинге досталось главе Чечни Рамзану Кадырову. Мэр Москвы Сергей Собянин оказался на втором месте, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков — на третьем.

Помимо Беглова, в список попали еще четыре губернатора из Северо-Западного федерального округа. Все они обошли петербургского градоначальника в рейтинге. Так, глава Мурманской области Андрей Чибис оказался на 11-м месте, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко — на 13-м месте. Главе Вологодской области Георгию Филимонову досталось 15-е место, а его коллеге из Новгородской области Александру Дронову — 16-е место.

Напомним, что по итогам января Беглов занял первое место среди глав регионов в СЗФО по упоминаемости в СМИ. В общероссийском зачете ему досталось пятое место. Глава Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в аналогичном рейтинге, рассчитанном для председателей региональных парламентов, занял лидирующую позицию.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру