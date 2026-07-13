Представители МО "Николаевский" выложили ролик об опасности митингов

В социальных сетях МО "Николаевский" выложили социальный ролик против проведения митингов, обратила внимание 13 июля "Ротонда". В ролике показаны толпы людей с плакатами, на которых написано "Мы против". Шествующими, как марионетками, управляет некий мужчина.

В конце ролика случается взрыв. На столе у мужчины, управлявшего толпой, лежит газета. Заголовок на первой полосе гласит: "Молодежное шествие завершилось трагедией".

"Не будь игрушкой в руках кукловодов — твоя безопасность важнее! Мы можем изменить мир, не выходя на улицы!" - такими словами завершается ролик.

"Ротонда" связалась с заместителем главы МО "Николаевский" Максимом Ворониным. По его словам, муниципалитет опубликовал ролик по просьбе городских властей.

"Западными спецслужбами оказывается негативное воздействие на наших граждан, в частности, на не сильно защищённые слои, молодежь. Мы говорим и про поджоги, и про митинги, и другие формы деструктивного влияния", - рассказал Воронин в беседе с журналистами.

В начале июня замглавы МО "Николаевский" удостоился молодежной премии в номинации "В области гражданско-патриотического воспитания". Воронин также занимает должность председателя председателя Союза молодежных избирательных комиссий России и возглавляет молодежную избирательную комиссию Петербурга.

Дарья Нехорошева / Фото: МО "Николаевский" (скриншот видео)