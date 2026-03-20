Президиум "Справедливой России" отстранил главу отделения в Ленобласти

Фото: Игорь НовиковРуководство "Справедливой России" отстранило от должности главу отделения партии в Ленинградской области Игоря Новикова, который занимал этот пост чуть больше года. Новиков и его соратники с решением федерального совета партии не согласились. Теперь руководить реготделением в Ленобласти будет депутат Госдумы Елена Драпеко.

В соцсетях председателя реготделения "Справедливой России" Игоря Новикова 20 марта появился трехминутный видеоролик, в котором он, стоя в одном ряду с однопартийцами, рассказывает о положении дел в партии. Накануне, 19 марта, в Москве президиум объединения принял решение об отставке Новикова. Политик заявил, что причиной такого кадрового решения стало его нежелание выделять деньги на избирательную кампанию лидера петербургских справедливороссов Надежды Тихоновой.

– Я не согласен полностью, поскольку за этот год со своей командой я создал одно из лучших региональных отделений по всей России. Я хочу сказать, что снимать меня не за что. Ни один факт, который бы в уставе у нас был, за который меня можно снять – его нет. Меня сняли только за то, что я не согласился финансировать Надежду Тихонову, – заявил Новиков.

– У нее там, видать, плохие отношения сложились с губернатором [Александром Бегловым], которого она все время трогала, трогала. На что я ей говорил: нельзя трогать губернатора. Она начала трогать губернатора Ленинградской области [Александра Дрозденко]. Я тоже сказал, нельзя это трогать. Видать, ей это не понравилось, – утверждает Новиков.

Свою позицию он объяснил текущим положением – в период специальной военной операции, убежден Новиков, политическим объединениям необходимо консолидироваться вокруг глав регионов. Тихонова, отметим, действительно, осталась одной из немногих фигур на политической сцене Петербурга, кто открыто критикует городские власти.

В своем выступлении справедливоросс подчеркнул, что все региональное отделение не согласно с решением однопартийцев из Москвы. Новиков также осудил решение председателя партии Сергея Миронова, с которым он знаком более 20 лет, не поддержать его.

– Мы, наверное, всем региональным отделением выйдем из партии. И будем идти своей дорогой. Нам очень-очень жаль, потому что ломаются судьбы людей в региональном отделении, – закончил он.

Отношения Новикова с партией продолжались более двух десятилетий. С 2006 года он возглавлял региональное отделение в Магаданской области. Там же на протяжении 20 лет являлся депутатом областного парламента. Партийную прописку он сменил лишь в конце 2024 года, возглавив реготделение в Ленобласти. В беседе с ЗАКС.Ру он называл себя "солдатом партии" и заверял, что подчиняется решениям Миронова. В сентябре 2025 года он представлял справедливороссов на выборах губернатора Ленинградской области. Его поддержали чуть больше 27 тысяч избирателей. Это 3% от проголосовавших.

В беседе с ЗАКС.Ру Новиков рассказал, что знал о готовящемся решении заранее. Пересматривать отставку в партии не будут, уверен он. Покидать ряды вслед за Новиковым настроены свыше ста человек, рассказал политик. Сейчас он размышляет, чем заняться в преддверии выборов.

– Варианты разные сейчас рассматриваются. И предложения уже есть. Представьте, практически целое региональное отделение с активом и финансированием, в том числе от моего лица, может перейти в другую партию и усилить ее. <...> И вообще, сейчас под сомнением будут выборы. Если мы уходим, то победа или какое-то хорошее участие и процент "Справедливой России" в Ленинградской области – под огромным вопросом. Сейчас новая команда, уверен, будет пару месяцев формировать местные отделения, потом регионалку проводить. А когда они выборами будут заниматься? На мой взгляд, партия "Справедливая Россия" в Ленинградской области ничего не наберет, – рассказал Новиков корреспонденту ЗАКС.Ру.

Глава петербургского отделения партии Надежда Тихонова в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру подтвердила, что президиум решил сменить руководство. Причиной такого решения, по ее словам, стали низкие результаты социологических исследований и отсутствие видимых результатов в партийной работе. Реакцию Новикова она связывает с его отставкой.

– Приостановка связана с неудовлетворительной работой, а именно с низким партийным процентом. У нас практика такая. В тех региональных отделениях, где низкий процент, ниже проходного барьера [меняем руководство]. Впереди выборы в Государственную думу. К сожалению, у Игоря Анатольевича по статистике, по социологии достаточно низкий результат, – рассказала Тихонова.

Драпеко не только будет руководить региональным отделением партии в Ленинградской области, но и возглавит список партии на предстоящих выборах в Законодательное собрание региона.

– Решено, что список возглавит на Законодательном собрании Елена Григорьевна Драпеко. Чтобы подтянуть партийный процент. Ей поручено возглавить региональное отделение, – рассказала Тихонова.

Она подчеркнула, что для Новикова предполагалось второе место в списке. Так, в случае повторного избрания Драпеко в Госдуму ему бы досталось место в парламенте. Теперь такой сценарий едва ли возможен.

ЗАКС.Ру попросил Тихонову прокомментировать заявление Новикова, связавшего возможную причину отставки с отказом финансировать ее избирательную кампанию. Она, напомним, собирается баллотироваться в Госдуму, а также возглавит список партии на выборах в петербургский парламент.

– Это его довод. Даже не буду комментировать, – рассказала Тихонова.

Выборы в Законодательное собрание Ленинградской области пройдут в сентябре 2026 года, одновременно с выборами депутатов Государственной думы. Голосование пройдет одновременно с выборами депутатов Заксобрания Петербурга. Сейчас фракция "Справедливая Россия" в областном парламенте состоит из пяти депутатов.

Обновление. После публикации материала Новиков связался с ЗАКС.Ру, чтобы прокомментировать заявление Тихоновой о результатах работы регионального отделения. Он утверждает, что по внутренним оценкам партии отделение в Ленобласти показывает себя положительно. В то же время он настаивает на финансовой подоплеке его отставки.

– У нас региональное отделение по всем показателям партии одно из лучших в России. Никакая социология не может это все просто поменять. Я могу предоставить документы, а именно письмо, где расписано сколько и за что я должен Наде давать деньги. На газеты, на мероприятия, у меня все расписано. Мы почему все и встали. Мы хотим тратить деньги на себя, а не на Тихонову, – заявил Новиков.

Новиков добавил, что готов предоставить подтверждающие документы, рейтинги и письма.

