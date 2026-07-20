Кандидату от "Зеленых" Тихонову отказали в регистрации на выборах в ЗакС

Петербургская избирательная комиссия отказала в регистрации кандидату от партии "Зеленые", экс-депутату МО "Город Петергоф" Михаилу Тихонову на выборах в Законодательное собрание. Соответствующая информация появилась 20 июля в ГАС "Выборы". Тихонов намеревался баллотироваться по одномандатному избирательному округу № 18 в Красносельском районе.

"Зеленые" также выдвинули Тихонова в составе региональной группы № 18. По одномандатному округу № 18 его соперниками в этом округе могли стать депутат Заксобрания Алексей Цивилев ("Единая Россия"), экс-депутат МО "Урицк" Станислав Федотов (ЛДПР), бывший мундеп МО № 21 Галина Симоненкова ("Справедливая Россия"), юрист Ярослав Тамбовцев ("Яблоко"), Андрей Бадьин ("Новые люди") и Александр Латыпов (КПРФ). На момент публикации заметки отметка о регистрации кандидата в ГАС "Выборы" появилась только у единоросса Цивилева.

Тихонов родился в 1986 году. Окончил в 2007 году СПбГУ. Проживает в Петродворцовом районе. В период с 2019 по 2024 год Тихонов являлся депутатом МО "Город Петергоф". В 2024 году он пытался переизбраться на новый срок в местный совет в статусе самовыдвиженца, однако сохранить мандат не смог. Сейчас Тихонов работает помощником генерального директора компании "АСВИК" и на непостоянной основе заседает в местном совете депутатов муниципального образования "Низинское сельское поселение" Ломоносовского района Ленинградской области.

Выборы в Заксобрание назначены на 20 сентября. Голосование по ним продлится три с 18 по 20 сентября. Одновременно в эти дни пройдут выборы депутатов Государственной думы и МО "Автово". В МО "КРасненькая речка", МО " Оккервиль" и МО "Новоизмайловское" теризбиркомы назначили довыборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру