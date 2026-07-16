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Новости 16 июля 2026, 16:29

"Единая Россия" посоветовала кандидатам осторожнее вести соцсети перед выборами

фото ЗакС политика "Единая Россия" посоветовала кандидатам осторожнее вести соцсети перед выборами

Представители политических партий 16 июля на заседании "Экспертного клуба Петербурга" рассказали, как намерены выстраивать общение с избирателями в ходе кампании по выборам в Государственную думу и Законодательное собрание. По словам первого заместителя руководителя регионального исполкома "Единой России" Сергея Григорьева, партия рекомендовала кандидатам общаться в соцсетях через личные сообщения, а комментарии закрыть, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Подходы к работе с избирателями и общению с ними у других политических объединений оказались различными.

На мероприятии также присутствовали глава фракции КПРФ в Заксобрании Ирина Иванова, депутат городского парламента Роман Кононенко, руководитель петербургского отделения "Зеленых" Кристина Черемных, первый замкоординатора реготделения ЛДПР Иван Есипов и глава отделения "Молодой Гвардии "Единой России" Александр Амелин. Депутат ЗакСа от фракции "Новые люди" Дмитрий Панов подключился к заседанию клуба по видеосвязи. Модератором встречи выступил глава МО "Семеновский" Илья Стрелков.

Во время дискуссии журналисты поинтересовались, как партии контролируют активность своих кандидатов в социальных сетях. Григорьев заявил, что для кандидатов "Единая Россия" совместно с юристами подготовила рекомендации, в том числе по работе с соцсетями. По его словам, им советуют переводить обращения граждан в личные сообщения и ограничивать доступ к комментариям под публикациями. Представители партии также намерены отслеживать наличие ссылок на запрещенные интернет-ресурсы на страницах кандидатов.

— На данный момент мы для кандидатов вместе с юристами подготовили техзадания, которым кандидаты должны следовать. Они касаются, в частности, работы с соцсетями. Вы можете посмотреть, что у наших кандидатов есть публикации на их официальных страницах о написании обращений через личные сообщения. [...] И очень сложно мониторить [соцсети кандидатов] 24/7, — сказал Григорьев.

Представители других партий по-разному оценили подход к работе в медиаполе. Кононенко рассказал, что КПРФ рекомендует кандидатам осторожнее вести страницы, по возможности общаться с избирателями через личные сообщения и закрывать комментарии под публикациями. Черемных, напротив, заявила, что "Зеленые" не ограничивают комментарии, хотя советуют кандидатам внимательно относиться к своим публикациям и общению с пользователями. Есипов сообщил, что ЛДПР также не дает рекомендаций закрывать комментарии, оставляя это решение самим кандидатам. При этом, по его словам, ЛДПР намерена максимально расширять свое присутствие в соцсетях в ходе избирательной кампании.

Ранее в Петербурге по 10 суток ареста получили депутат Заксобрания Ленинградской области Иван Апостолевский, кандидат от "Справедливой России" и активист Ярослав Костров, а также градозащитник Олег Мухин из-за наличия ссылок на запрещенные в России социальные сети. Их признали виновными по статье о демонстрации экстремистской символики (20.3 КоАП). Стороны защиты Мухина и Апостолевского не смогли обжаловать решения нижестоящих инстанций в Горсуде. Согласно закону, лица, признанные виновными по этой статье, лишаются права в течение года баллотироваться на выборах любого уровня.

Выборы назначены на 20 сентября 2026 года. Петербуржцы проголосуют за депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". В МО "Оккервиль", МО "Новоизмайловское" и МО "Красненькая речка" состоятся довыборы.

Екатерина Гусева, Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Амелин Александр Николаевич 
Есипов Иван Игоревич 
Иванова Ирина Владимировна 
Кононенко Роман Игоревич 
Панов Дмитрий Вячеславович 
Черемных Кристина Витальевна 






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