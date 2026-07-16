"Единая Россия" посоветовала кандидатам осторожнее вести соцсети перед выборами

Представители политических партий 16 июля на заседании "Экспертного клуба Петербурга" рассказали, как намерены выстраивать общение с избирателями в ходе кампании по выборам в Государственную думу и Законодательное собрание. По словам первого заместителя руководителя регионального исполкома "Единой России" Сергея Григорьева, партия рекомендовала кандидатам общаться в соцсетях через личные сообщения, а комментарии закрыть, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Подходы к работе с избирателями и общению с ними у других политических объединений оказались различными.

На мероприятии также присутствовали глава фракции КПРФ в Заксобрании Ирина Иванова, депутат городского парламента Роман Кононенко, руководитель петербургского отделения "Зеленых" Кристина Черемных, первый замкоординатора реготделения ЛДПР Иван Есипов и глава отделения "Молодой Гвардии "Единой России" Александр Амелин. Депутат ЗакСа от фракции "Новые люди" Дмитрий Панов подключился к заседанию клуба по видеосвязи. Модератором встречи выступил глава МО "Семеновский" Илья Стрелков.

Во время дискуссии журналисты поинтересовались, как партии контролируют активность своих кандидатов в социальных сетях. Григорьев заявил, что для кандидатов "Единая Россия" совместно с юристами подготовила рекомендации, в том числе по работе с соцсетями. По его словам, им советуют переводить обращения граждан в личные сообщения и ограничивать доступ к комментариям под публикациями. Представители партии также намерены отслеживать наличие ссылок на запрещенные интернет-ресурсы на страницах кандидатов.

— На данный момент мы для кандидатов вместе с юристами подготовили техзадания, которым кандидаты должны следовать. Они касаются, в частности, работы с соцсетями. Вы можете посмотреть, что у наших кандидатов есть публикации на их официальных страницах о написании обращений через личные сообщения. [...] И очень сложно мониторить [соцсети кандидатов] 24/7, — сказал Григорьев.

Представители других партий по-разному оценили подход к работе в медиаполе. Кононенко рассказал, что КПРФ рекомендует кандидатам осторожнее вести страницы, по возможности общаться с избирателями через личные сообщения и закрывать комментарии под публикациями. Черемных, напротив, заявила, что "Зеленые" не ограничивают комментарии, хотя советуют кандидатам внимательно относиться к своим публикациям и общению с пользователями. Есипов сообщил, что ЛДПР также не дает рекомендаций закрывать комментарии, оставляя это решение самим кандидатам. При этом, по его словам, ЛДПР намерена максимально расширять свое присутствие в соцсетях в ходе избирательной кампании.

Ранее в Петербурге по 10 суток ареста получили депутат Заксобрания Ленинградской области Иван Апостолевский, кандидат от "Справедливой России" и активист Ярослав Костров, а также градозащитник Олег Мухин из-за наличия ссылок на запрещенные в России социальные сети. Их признали виновными по статье о демонстрации экстремистской символики (20.3 КоАП). Стороны защиты Мухина и Апостолевского не смогли обжаловать решения нижестоящих инстанций в Горсуде. Согласно закону, лица, признанные виновными по этой статье, лишаются права в течение года баллотироваться на выборах любого уровня.

Выборы назначены на 20 сентября 2026 года. Петербуржцы проголосуют за депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". В МО "Оккервиль", МО "Новоизмайловское" и МО "Красненькая речка" состоятся довыборы.

Екатерина Гусева, Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру