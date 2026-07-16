Тихонова подала первый комплект документов для выдвижения в Госдуму

Глава регионального отделения "Справедливой России" Надежда Тихонова 16 июля подала в ТИК № 6 в Красносельском районе Петербурга первый комплект документов для регистрации на выборах в Государственную думу. Она намерена баллотироваться в нижнюю палату парламента по одномандатному округу № 212. О процессе передачи бумаг в избирком Тихонова рассказала в видео, опубликованном в соцсетях.

— Кандидаты по одномандатным округам Государственной думы начинают подачу документов. Я сегодня первый комплект сдала. [...] Все, процесс запущен. Полный вперед, — сказала Тихонова.

Также в этот день аналогичную процедуру планирует пройти военный корреспондент "Комсомольской правды" Григорий Кубатьян. Партия выдвинула его кандидатом по одномандатному округу № 218.

В начале июля "Справедливая Россия" выдвинула Тихонову первым номером в составе региональной группы на выборах в Госдуму от Петербурга. По округу № 212, частично расположенному в Красносельском и Петродворцовом районах, ее соперниками могут стать депутат нижней палаты парламента Александр Тетердинко ("Единая Россия"), Геннадий Денисов (КПРФ), Алексей Головин (ЛДПР), которые уже подали документы в избирком, а также Евгений Жаров ("Новые люди").

Глава реготделения СР также участвует в выборах в Законодательное собрание. Она возглавила общегородской список и собирается баллотироваться по округу № 16. На этой территории конкуренцию Тихоновой могут составить Алексей Никонов ("Единая Россия"), Николай Киселев (КПРФ), Алексей Головин (ЛДПР), Екатерина Грубова ("Яблоко") и депутат ЗакСа Андрей Алескеров ("Зеленые").

Выборы пройдут 20 сентября. Петербуржцы проголосуют за кандидатов в депутаты Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". В МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль" теризбиркомы назначили довыборы.

Екатерина Гусева / Фото: Справедливая Россия