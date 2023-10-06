В парламент внесли проект бюджета Петербурга на 2024 год

В Мариинском дворце 6 октября прошла торжественная церемония внесения проекта бюджета Петербурга на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. На мероприятии председатель комитета финансов Светлана Енилина вручила спикеру Законодательного собрания Петербурга Александру Бельскому флешку с проектом документа. Размер файла составил 107 Гб.

- Сегодня мы в очередной раз принимаем бюджет города Санкт-Петербурга. Нам его вносит комитет финансов. Для нас это такое важное событие, если в 1995 году был 27 страниц, то сегодня видим, что это больше 100 гигабайтов… 100 гигабайт чего? [подсказывает пресс-служба] Ценной информации. Бюджет достаточно серьезный, превышает триллион, - сказал Бельский.

Председатель ЗакСа напомнил работу над обсуждением проекта бюджета во время "нулевых чтений", в рамках которой документ рассматривали с точки зрения национальных проектов. Бельский назвал проект бюджета "сбалансированным". Отметим, точно также отзывались о бюджетах прошлых лет. И в 2022 году, и в 2017 году.

- С каждым годом бюджет города становится более увесистым. Как в реальных деньгах, так и в гигабайтах. Сегодня мы передаем электронную версию трехлетнего бюджета, который уже "весит" 107 гигабайтов. Расходы бюджета на ближайшие три года составят почти четыре трлн рублей, - сказала глава комфина Енилина.

Также на встрече выступил глава бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Денис Четырбок, который рассказал о предстоящей работе парламента по принятию бюджета.

Согласно тексту проекта бюджета, доходы города в 2024 году составят 1,16 трлн рублей, а расходы - 1,29 трлн рублей. К 2025 году доходы и расходы должны вырасти до 1,25 трлн и 1,31 трлн рублей соответственно. В 2026 году эти показатели должны достигнуть 1,35 трлн и 1,37 трлн рублей. Большая часть поступлений в рамках "трехлетки" придет в виде налоговых платежей - порядка 90% от общей суммы доходов.

Подробнее о том, на что пойдут бюджетные деньги в 2024 году - читайте в материале ЗАКС.Ру.









Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру