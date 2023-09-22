На что хотят тратить бюджетные деньги в 2024 году

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Комитет финансов Петербурга опубликовал проект бюджета города на 2024 год и плановые 2025-2026 года. Общая сумма доходов и расходов снова выросла и составляет более 1 трлн рублей. Как всегда миллиарды пойдут на развитие здравоохранения и образования, резервный фонд снова должен составить 50 млрд рублей, а вот на инвестиционный форум денег не дали.

Основная часть доходов в проекте бюджета на 2024 год - это налог на прибыль и доходы. Физические лица должны принести бюджету 459 млрд рублей, а организации - 416 млрд рублей.

Налоги на имущество и совокупный доход составляют по 81 млрд рублей. Доходы от использования государственного и муниципального имущества должны наполнить бюджет 24 млрд рублей.

Еще крупный приток денег - субсидии, субвенции и межбюджетные трансферты от Российской Федерации. В общей сложности они могут составить 29,8 млрд рублей.

Вместе с рядом других поступлений доход бюджета Петербурга в 2024 году должен достичь 1,168 трлн рублей. В планируемых 2025 и 2026 годах суммы планируются больше: 1,259 трлн рублей и 1,355 трлн рублей соответственно.

Общий размер расходов Петербурга в 2024 году должен составить 1,298 трлн рублей. Так, дефицит бюджета будет равен 129,7 млрд рублей.

Из общей суммы расходов в резервный фонд правительства Петербурга планируется направить 50 млрд рублей. На что точно тратится вся эта сумма - неизвестно. "Яблоко" неоднократно просило раскрыть смету, но в правительстве отказывали в этом под разными предлогами. Например, вице-губернатор Алексей Корабельников говорил, что этими тратами могут интересоваться разведки иностранных государств. Известно только, что часть резервного фонда Петербурга уходит на восстановление Мариуполя и на поддержку участников спецоперации.

Расходы на Законодательное собрание Петербурга должны составить 2,3 млрд рублей. На администрацию губернатора Петербурга в 2024 году планируется потратить более 6 млрд рублей. В эту сумму входит содержание подведомственных учреждений и расходы на обеспечение депутатов Госдумы и сенаторов с их помощниками. Последнее происходит за счет федерального бюджета. На 15 депутатов потратят 58,8 млн рублей, а на двух сенаторов - 4,12 млн рублей.

На содержание же самой городской администрации планируют выделить 2,3 млрд рублей. Ещё 8 млн рублей должны пойти на изготовление наград губернатора Петербурга.

В списке расходов бюджета есть траты на "иные выплаты" лицам, замещающим госдолжности, и государственным гражданским служащим в органах исполнительной власти - 419,8 млн рублей. В документе за 2023 год строчки про "иные выплаты" нет.

Дорогая социалка

Самые большие расходы среди ведомств предусмотрены у комитета по здравоохранению - 160 млрд рублей. Деньги должны пойти на разные программы по закупке лекарств, лечению людей, ремонту медучреждений, стипендии студентам и другое. В частности, на бесплатные лекарства и медизделия планируется выделить 22,55 млрд рублей.

Больше 100 млрд рублей должен получить и комитет по социальной политике - 105,9 млрд рублей. Среди расходов ведомства прописаны субсидии разным социальным учреждениям и выплаты льготным категориям петербуржцев.

В администрации губернатора регулярно повторяют, что готовят социально направленный бюджет. При презентации документа на 2024 год в Смольном заявили, что 92% расходов сформированы на основе 18 госпрограмм. Самые большие траты: развитие транспортной системы - 284 млрд рублей, развитие образования - 280 млрд рублей, развитие здравоохранение - 191 млрд рублей, социальную поддержку граждан - 132 млрд рублей и обеспечение доступным жильем и ЖКУ - 83 млрд рублей.

Разные ведомства и администрации районов в общей сложности должны получить более 7,5 млрд рублей на капитальный ремонт учреждений образования, следует из проекта бюджета. Им же в общей сложности хотят выделить более 3,17 млрд рублей на капремонт учреждений здравоохранения.

Также предполагаются капитальные вложения в объекты государственной или муниципальной собственности по программам развития образования (30,78 млрд рублей) и развития здравоохранения (16,3 млрд рублей). На создание новых мест для обучающихся из-за увеличения их числа планируют выделить более 5,7 млрд рублей.

Жилком получит деньги на помощь в покупке жилья разным категориям петербуржцев. Например, на решение жилищных проблем молодежи планируется выдать 2,7 млрд рублей. На расселение коммунальных квартир хотят выделить 3,9 млрд рублей.

Субсидия на капремонт домов должна составить 8,5 млрд рублей. А на работу "Фонда - регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" хотят потратить 953 млн рублей.

Развитие транспорта

В проекте бюджета прописаны детали по строительству метрополитена. На развитие Красносельско-Калининской линии от станции "Казаковская" до станции "Обводный канал-2" с электродепо "Красносельское" выделили 4,5 млрд рублей на 2024 год. Еще 1,76 млрд рублей планируется потратить на это строительство в 2025 году.

На продление Лахтинско-Правобережной линии от станции "Спасская" до станции "Морской фасад" хотят направить 1,74 млрд рублей в 2024 году. На плановые 2025-2026 года траты на эту часть подземки не предусмотрены.

Средствами будет распоряжаться комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Он же должен получить 4 млрд рублей на ремонт трамвайных путей.

Указаны в проекте бюджета и предполагаемые траты на строительство трамвайного пути "Купчино-Шушары-Славянка". На это 10,5 млрд рублей в 2024 году должен получить комитет по инвестициям. В 2025-2026 году на трамвайный путь пока деньги не определили.

"Западному скоростному диаметру" хотят дать на программу "Развитие транспортной системы Санкт-Петербург" более 4 млрд рублей в следующем году. А потом еще два года по 2,5 млрд рублей.

Субсидии "Петербургскому метрополитену" на перевозку людей должны составить 34 млрд рублей. А еще организация получит деньги на увеличение своего уставного фонда - 6 млрд рублей. Аналогичные выплаты предусмотрены для "Горэлектротранса": на перевозку пассажиров - 19 млрд рублей, а на увеличение уставного фонда - 14,8 млрд рублей.

Субсидия порту "Морской фасад" должна составить 206,7 млн рублей. Деньги предоставляются "в виде вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, в целях пополнения оборотных средств, необходимых для содержания объектов транспортной инфраструктуры".

"Пассажиравтотранс" должен получить 15,5 млрд рублей субсидий на перевозку людей. "Организатор перевозок" - 3,59 млрд рублей.

Подведомственное субсидирование

В проекте бюджета Петербурга прописано много трат на разные городские учреждения. Например, "Смольнинскому" хотят выделить 2 млрд рублей на выполнение госзадания. Это задание состоит в том, чтобы предоставлять машины для чиновников и депутатов Законодательного собрания. Еще 69 млн рублей учреждению хотят дать на некие "иные цели".

В бюджете на 2023 год "Смольнинскому" выделили 1,7 млрд рублей на выполнения госзадания, никаких иных целей тогда не было. Ранее депутаты ЗакСа высказались за то, чтобы начать пользоваться отечественными автомобилями - сейчас они ездят на Toyota Camry. ЗАКС.Ру подсчитал, сколько может стоить замена машин для парламентариев - 90 млн рублей.

Дирекции по обеспечению работы представительства Петербурга в Москве планируют выдать 43 млн рублей. Строки расходов на аналогичную дирекцию, но в Мариуполе, в документе нет. Ее не было и в бюджете на 2023 год, но в корректировке документа текущего года появился пункт о дирекции по обеспечению работы петербургского представительства в Мариуполе - затраты составляют 1,19 млн рублей.

Субсидии должна получить "Столовая Мариинского дворца" - она находится в Законодательном собрании Петербурга. Организации планируется выдать 12 млн рублей. Отметим, в столовой ЗакСа посетители с депутатами платят за себя сами, а приглашенных гостей обедом угощает за свой счет парламент.

Петербургское отделение "Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры" должно получить 21,3 млн рублей на реализацию проекта "Открытый город". В бюджете прошлого года такой строки расходов не было.

В 2022 году в ВООПИиК произошел раскол, а позже и смена руководства. Из организации исключили известных градозащитников, состоявших в президиуме: Александра Кононова, Анну Капитонову, Алексея Ковалева и Бориса Вишневского.

Правительственное СМИ "Город +" получает 57 млн рублей на выполнение госзадания и 7,9 млн рублей на "иные цели". "Телеканал Санкт-Петербург" должен получить 1,85 млрд рублей, а "Петербургский дневник" - 318 млн рублей.

"Технопарку Санкт-Петербург" хотят дать 250 млн рублей. А "ИТМО Хайпарк" получает более 179 млн рублей.

Отдельно прописаны расходы на развитие и сопровождение информационной системы "Единая карта петербуржца". В 2024 году на это хотят потратить 233 млн рублей.

Развлекательные траты

Не предполагается выделение денег в 2024 году на проведение инвестиционного форума и церемонии награждения "Инвестор года". В 2023 году на эту церемонию решили потратить около 3 млн рублей.

А вот на культурный форум выделяют 100 млн рублей. Деньги на это пройдут через комитет по культуре. Он же должен будет организовать фестиваль "Почетные граждане Санкт-Петербурга" за 10 млн рублей и мероприятие от имени губернатора на Петербургском международном экономическом форуме за 18,24 млн рублей.

На сохранение самобытной казачьей культуры и обеспечение участия казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма хотят выделить 1,35 млн рублей. "Алые паруса", судя по проекту бюджета, будут стоить бюджету 34,9 млн рублей.

На гранты от комитета по молодежной политике выдают 11 млн рублей. Как ведомство распределяет эти выплаты - читайте в материале ЗАКС.Ру. На ДОСААФ комитету хотят дать 15 млн рублей, а на проведение молодежных патриотических и гражданских образовательных форумов - 43,68 млн рублей.

Бюджетное учреждение "Городское туристско-информационное бюро" должно получить 927,8 млн рублей. Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что бюро тратит средства на привлечение туристов, организовывая для этого так называемые "роуд-шоу" в других городах и странах.

София Саттарова