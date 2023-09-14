Смольный потратит до 3 млн рублей на церемонию вручения знака "Инвестор года"

Торжественная церемония награждения обладателей почетных знаков "Инвестор года" может обойтись петербургскому бюджету в 3 млн рублей. Закупку на организацию мероприятия опубликовал комитет по инвестициям Петербурга 14 сентября. Событие должно пройти во второй половине ноября. На нем ожидают около 200 человек.

Для участников мероприятия закажут выступления артистов: кавер-группы из четырех человек и популярного эстрадного певца. Для лауреатов премии подготовят наградные статуэтки и цветы. Также для проведения мероприятия закажут услуги кейтеринговой компании, которая будет отвечать за фуршет.

Дороже всего обойдется фуршет. На него готовы потратить до 990 тысяч рублей. Чуть меньше, 916 тысяч рублей выделили на аренду площадки в центре Петербурга. Еще 453 тысячи рублей может потребоваться для изготовления сувенирной продукции и наград.

Звание "Инвестор года" присуждают в Петербурге с 2015 года. В 2023 году выбирать победителей будут по восьми номинациям: за реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере сохранения объектов культурного наследия, в социальной сфере, сфере развития территорий, сфере транспортной инфраструктуры, сфере потребительского рынка, сфере промышленности, сфере культуры и туризма и сфере информационных технологий и науки.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру