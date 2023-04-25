Выставка об СВО, донорство и развитие юных парламентариев: На что выдал субсидии комитет по молодежи

фото: pixabay

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями определил получателей субсидий в 2023 году. Помимо привычных проектов по КВН и патриотизму, в этот раз средства выдали и на подготовку членов Молодежного парламента при Законодательном собрании. Кто еще и какие суммы получил от комитета - в материале ЗАКС.Ру.

Дорогу донорам

Общая сумма выдаваемых в 2023 году средств составляет более 146 млн рублей. Их распределили между 74 организациями.

Больше всего денег должно пойти благотворительной организации "Национальный центр социальной помощи" - 7 млн рублей. Это общая сумма выплат на три разные программы. Организация получит субсидии на городской молодежный день донора - 2,8 млн рублей, на школу волонтера в сфере донорства крови и костного мозга - 1,3 млн рублей, и на "ДонорGO Игротека" - 2,87 млн рублей.

В 2022 году Центр тоже получал субсидии, в том числе на проекты "ДонорGO". Общая сумма полученных из бюджета денег организацией тогда составила 5,13 млн рублей. Например, комитет выдал организации средства на создание игры о донорстве. В этот раз деньги должны пойти на проведение интерактивных уроков и лекций в школах и ссузах, сказано в описании "ДонорGO Игротека" на сайте петербургских грантов.

Субсидии от комитета по молодежной политике получили еще два проекта о донорстве. "Ресурсному центру по донорству" решили дать 1 млн рублей на создание роликов и развитие страницы проекта "#ЯДОНОРСПБ", а "Центру развития донорства костного мозга" - 444,5 тысяч рублей на выставку "Помогать - это профессия. Портреты доноров костного мозга". Такую фотовыставку организация проводила и в 2022 году, на что тоже получила субсидию - 731 тысячу рублей.

Патриотические проекты

Большая часть субсидий в 2023 году определена военно-патриотическим проектам. Касаются они в том числе и темы специальной военной операции. Посвященную ей интерактивную экспозицию решил сделать некоммерческий благотворительный фонд ветеранов оперативного полка и ОМОН "Ветеран". Комитет по молодежной политике выделил на это 1,98 млн рублей.

В описании выставки фонд сообщает, что на ней можно будет увидеть военное снаряжение и предметы из зоны СВО. Особенностью экспозиции в заявке называют демонстрацию неких экспонатов, говорящих об участии стран Запада в конфликте на Украине.

"Для каждого экспоната, привезенного из зоны СВО, будет предусмотрено изложение хода и содержания боевой операции, в результате которой он был добыт", - также сообщается в описании.

В рамках выставки с молодежью планируют проводить воспитательные беседы. На них должны прийти участники боевых действий и ветераны, говорится о описании заявки фонда.

Похожая выставка уже проводилась в Петербурге, а точнее в Пушкине. В музее же артиллерии в феврале 2023 года заявили о начале работы постоянной выставки о специальной военной операции.

"Центр развития русской культуры и философии" получил две субсидии: 4,8 млн рублей на "Дом Юнармии Санкт-Петербурга 2.0" и 854,4 тысячи рублей на юнармейские сборы "Юнги флота". Под проектом "Дом Юнармии" подразумевается развитие уже существующей структуры штаба, сказано в описании инициативы. В рамках этого развития, например, будут повышать квалификацию руководителей отрядов - учить их начальной военной подготовке.

Второй год подряд субсидию получила Санкт‑Петербургская общественная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. И снова на "Школу патриотического воспитания на боевых и трудовых традициях старшего поколения". В 2022 году на это выделили 2 млн рублей, а в 2023 году - 1,8 млн рублей - именно столько организация и просила у комитета.

"Школа…" планирует создавать статьи и видеоролики "о жизни, работе, трудовых достижениях выдающихся петербуржцев, Героев Социалистического Труда, которые своим примером показывают, как важны трудовые традиции для нашего общества, особенно в условиях противостояния со странами Запада, и почему важно делиться этими знаниями и опытом с молодежью".

Регулярно получающий субсидии РОО "Центр содействия социально-культурному, творческому и спортивно-оздоровительному развитию "Нестор" не остался без денег и в 2023 году. Организации выдали 1,19 млн рублей на молодежный патриотический проект "900 дней и ночей" и 792 тысячи рублей на бал Победы "Весна 45-го года".

Еще 340 тысяч рублей "Нестор" получил на православный фестиваль "КеригмаФест". На него комитет давал деньги и в прошлом году. Организаторы мероприятия обещают, что на фестивале молодежь будет узнавать новое от священников и других спикеров, работать в командах над проектами, а также "молиться вместе на Божественной литургии и ходить Крестным ходом".

Четвертая субсидия "Нестора" выделена на информационное обеспечение реализации государственной молодежной политики в Петербурге. Проект представляет из себя "масштабную рекламную кампанию" по насыщению информационного пространства "интересным и понятным молодежи просветительским контентом, направленным на укрепление патриотизма, духовно-нравственных ценностей, ценностей института семьи и формирование инновационного мышления и созидательной активности", сообщается в карточке инициативы. На нее выделили из бюджета 3,17 млн рублей.

Политика

Комитет по молодежной политике решил выдать 1 млн рублей АНО "Агентство Содействия Занятости И Социальной Поддержки Населения "Опора". Организация просила деньги на развитие молодежного парламентаризма.

В рамках проекта планируется рассказывать молодежи о работе всех ветвей власти, об избирательном законодательстве, подготовке законопроектов и другом. Предоставлять эти знания "Опора" хочет тем, кто желает в будущем войти во власть, и членам Молодежного парламента при Законодательном собрании Петербурга.

"И конечно, наша программа нацелена на укрепление позиций, собственно, участников Молодежного парламента в Санкт-Петербурге , обеспечивая его членов необходимыми навыками и ресурсами для эффективного участия в политическом процессе, защиты интересов своих сообществ и становления Парламента, как более инклюзивного и представительного", - следует из описания проекта.

При этом, Молодежный парламент - это консультативный орган ЗакСа. Курирует его тоже городской парламент. Депутат и глава комиссии ЗакСа по молодежной политике Андрей Малков на первом заседании Молодежного парламента отметил, что с его членами депутаты будут работать и советоваться по разным законопроектам.

На заседании этой же комиссии обсуждали предложение членов Молодежного парламента по улучшению петербургского законодательства. Депутаты высказали младшим коллегам свои мысли по инициативе, а затем решили помочь им собрать нормативно-правовую базу для улучшения документа.

Желающая развивать молодежный парламентаризм "Опора" зарегистрирована в 2003 году, следует из данных ЕГРЮЛ. Ее основной вид деятельности - предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам. Однако, в немногочисленной группе организации в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что изначально "Опора" работала с молодежью, а уже потом расширила свой круг деятельности.

Помимо развития парламентаризма, агентство получило субсидию на "Конкурс молодых ученых. Всероссийская научно-практическая конференция им. Ж.И. Алферова-2023". На это комитет по молодежной политике выделил 650 тысяч рублей.

Творчество и юмор

Ежегодно при выдаче субсидий комитет по молодежной политике раздает деньги на проведение игр КВН. В 2023 году средства получили три организации на шесть мероприятий.

Ведомство выдало АНО культурно-просветительских программ "Наш Суворов" 4,99 млн рублей на фестиваль Центральной лиги "НЕВА" Международного союза КВН. На эти деньги организация планирует провести отборочный этап игры и распределить команды по их уровню подготовки.

"Гаудеамус" получил в общей сложности 1,8 млн рублей на 21 сезон лиги КВН "Балтика" и на создание и развитие команд первокурсников для игр в "Клубе веселых и находчивых". Три субсидии на общую сумму в 6,7 млн рублей достались АНО поддержки студентов и молодежи "Лифт". Организация хочет провести сезон Студенческой лиги КВН в Петербурге, творческий вечер КВН и студенческую школу клуба в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна.

Но выдача субсидий на досуг на этом не заканчивается. Средства получили организации на празднование Дня студенчества, фестиваль студенческих хоров, инклюзивный перфоманс-спектакль и другое. В частности, 2,5 млн рублей выделили на XVI Ежегодный молодежный рок-фестиваль "ЖИВОЙ!". Его должен провести "Центр содействия реализации социальных инициатив "Живой Питер"", который отберет 30 победителей предварительных туров среди музыкальных коллективов и пригласит их для участия в фестивале.

Фонд поддержки и развития творчества детей и молодежи "Невская радуга" получил субсидию на Шестую петербургскую биеннале творчества детей и молодежи "Буква.Слово.Книга". В рамках биеннале участники готовят свои работы по разным направлениям от живописи до компьютерной графики, их оценивают и награждают лучших.

"Для всех целевых групп подготовка конкурсных работ, знакомство сверстников, комментарии Жюри станут значимым этапом творческого образования", - сказано в описании проекта.

Лучшие работы будут опубликованы в специальном буклете. На проведение биеннале комитет выделил 97 тысяч рублей - это самая маленькая сумма субсидии в 2023 году.

София Саттарова