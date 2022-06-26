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В Пушкине начала работу "патриотическая" выставка "Борьба за русский мир"

фото ЗакС политика В Пушкине начала работу "патриотическая" выставка "Борьба за русский мир"

Начиная с воскресенья, 26 июня, в Пушкине будет работать "патриотическая" выставка "Борьба за русский мир", информирует издание "Бумага" у себя в Telegram-канале.

По заявлению организаторов, в числе экспонатов, которые смогут увидеть посетители, якобы присутствует те, что были собраны "на полях сражений специальной военной операции" на Украине. 

Выставка представляет собой палатку из белого полиэтилена, на которую синим скотчем нанесли неформальные символы российской "спецоперации" — латинские буквы Z и V.

"Экспонаты выставки являются настоящей летописью сопротивления русского мира Донбасса угрозам нацификации, русофобии и отказа от подлинной истории своей страны", — написано на одном из стендов по соседству с палаткой.

На выставке на столах лежат фотографии, дневники, обмундирование и другие предметы, которые военные собирали в ДНР с 2014 года. Сколько экспонатов собрали после 24 февраля, не конкретизируется. Отметим, что, судя по опубликованным "Бумагой" фотографиям, в числе представленных предметов имеются шевроны полка "Азов": Генпрокуратура РФ добивается признания его террористической организацией. Также видны шевроны запрещённой в России УПА* — причём без указания их экстремистского статуса.

*Организация "Украинская повстанческая армия" (УПА) признана в РФ экстремистской и запрещена

Фото: Андрей Бок / "Бумага"


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