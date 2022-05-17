Генпрокуратура добивается признания полка "Азов" террористической организацией

Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с просьбой признать батальон украинской национальной гвардии "Азов" террористической организацией и запретить его деятельность на территории России. На сведения об иске, изложенные на сайте Минюста, обратил внимание "Интерфакс".

В судебном извещении "Азов" характеризуется как "военизированное националистическое объединение". Заседание по делу пройдет 26 мая в закрытом от слушателей формате.

Отметим, что во вторник 17 мая на пленарном заседании Госдумы спикер Вячеслав Володин выступил против возможного обмена "нацистских преступников".