Володин воспротивился обмену "нацистских преступников"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в ходе пленарного заседания, что не поддерживает обмен "нацистских преступников" и выступает за судебный процесс против них, сообщило 17 мая ТАСС.

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену, — поделился мнением Володин. — Это военные преступники и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом".

В своей речи спикер также заявил, что "наша страна делает все для того, чтобы раненых военнопленных лечили, обращались гуманно с теми, кто сдался или попал в плен". При этом он обвинил украинскую сторону в жестокостях и истязании российских военнопленных.

"Что касается нацистов, наша позиция здесь должна быть неизменной — это одна из целей специальной военной операции", — завершил свою мысль Володин.

Это не единственный случай активного включения Володина в вопросы спецоперации на Украине. Ранее он обвинил США в попытке "устроить голодомор на Украине".