В ожидании "Лады": Автоистория ЗакСа

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Из петербургского парламента вновь звучит мысль о том, что депутатам стоит ездить на отечественных автомобилях. Сейчас они пользуются японскими Toyota. ЗАКС.Ру решил вспомнить, на чем парламентарии катались до этого, и подсчитать, сколько может стоить переход на российские Lada.

Старая идея

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что разделяет идею президента России Владимира Путина пересадить чиновников на отечественные автомобили. В городском парламенте этот тренд тоже поддерживают, отметил депутат.

"Страна наращивает темпы развития автопрома, качество наших машин отвечает всем современным требованиям (взять хотя бы презентованную на ПМЭФ "Ладу"), поэтому не вижу никаких препятствий для обновления автопарка. Мы в Заксобрании этот тренд поддерживаем. В следующем году на петербургском заводе должно стартовать производство седанов, на которые и планируют пересесть наши депутаты", - написал Бельский в своем Telegram-канале.

Путин уже неоднократно за время своего президентства ратовал за то, чтобы чиновники с депутатами ездили на российских машинах. Об этом он, например, говорил в 2008 году будучи премьером страны. Петербургские депутаты тогда тоже идею поддержали, но не совсем. В ответ на озвученную Путиным мысль парламентарии от "Справедливой России" предложили законопроект - обязать всех закупать произведенные в России авто. Коллеги по ЗакСу документ не поддержали, хотя на словах говорили, что не против отечественных машин.

"Думаю, что ЗакС скоро начнет закупать для депутатов российские машины. Я и сам готов пересесть на отечественный автомобиль", - сказал тогда спикер ЗакСа Вадим Тюльпанов.

В 2015 году тогда еще депутат петербургского парламента Виталий Милонов снова озвучил идею ездить на российских машинах. Он протестировал новую Lada Vesta и остался ей доволен.

Тогда машины так и не поменяли. Хотя до 2005 года петербургские депутаты ездили на служебных "Волгах", а потом их заменили на Volvo. Через пять лет депутатам и чиновникам купили Toyota Camry.

Обновление автопарка для парламента обошлось бюджету в 64,3 млн рублей. Формально их купило бюджетное учреждение "Смольнинское", которому и исполнительная, и законодательная власть платит за пользование машин и предоставление водителей.

С 2010 года массовых закупок "Смольнинское" не проводило, но иногда приобретало ту или иную машину. Например, в 2013 году учреждение купило девять Toyota Camry, а в 2014 году - еще 25.

Новый лад

Все депутаты петербургского ЗакСа имеют право на служебные автомобили, но не все этой возможностью пользуются. В начале работы текущего седьмого созыва "Фонтанка" писала, что от рабочих машин отказались пять парламентариев: Михаил Амосов и Любовь Менделеева ("Справедливая Россия - За правду"), Александр Рассудов и Алексей Зинчук (КПРФ), Дмитрий Павлов ("Новые люди"). Остальные 45 депутатов решили кататься на служебных машинах.

Если петербургский парламентарий решает не ездить на рабочем авто, ему положена компенсация в 70 тысяч рублей в месяц - ее можно потратить на зарплату дополнительного помощника. Сколько уходит на оплату самого автомобиля, публично не сообщается.

Раньше для перевозки депутатов ЗакС заключал госконтракт со "Смольнинским". По документу было видно, сколько и за какой период парламент тратит на служебные авто с водителями.

С началом 2020 года схема изменилась. Тогда ЗАКС.Ру выяснил, что машины парламент все также берет у бюджетного учреждения "Смольнинское", но уже по госзаданию - как и исполнительная власть. Это значит, что организация получает субсидию из бюджета и возит чиновников с депутатами. В 2020 году "Смольнинскому" выделили 1,3 млрд рублей, а в 2023 году - 1,7 млрд рублей. Сколько из них уходит на поездки депутатов - неизвестно.

Катаются парламентарии все еще на Toyota Camry. На какие именно седаны они планируют пересесть, спикер ЗакСа Бельский не уточнил. Но производство в Петербурге на бывшем заводе Nissan открыл "АвтоВАЗ" и уже производит там Lada X-cross 5. На этой же площадке компания хочет выпускать новые машины более высокого класса.

Одну такую "АвтоВАЗ" презентовал в июне - седан Lada Aura. В автомобиле кожаный салон, премиальная аудиосистема, двигатель 1,8 литров в 122 лошадиные силы, сообщал ТАСС.

"Мы представили только что автомобиль, новинка этого форума - автомобиль Lada Vesta Aura - удлиненная версия, которая вполне может использоваться для нашего госзаказа, для чиновников", - процитировало агентство главу "АвтоВАЗа" Максима Соколова.

Точная стоимость новой машины неизвестна. На Петербургском экономическом форуме Соколов сказал только, что Lada Aura будет стоить больше 2 млн рублей. Запустить серийное производство машины планируют в 2024 году.

Если так, то седьмой созыв ЗакСа может успеть пересесть на них до конца своего срока в 2026 году. Сейчас в парламенте 49 депутатов - единоросс Алексей Долматов сложил полномочия в июне. Правда, на его место должны провести довыборы, и новый депутат тоже может не отказаться от служебной машины.

Тогда пользующихся автомобилями за бюджетный счет парламентариев все также будет 45. Для покупки им всем Lada Aura за, предположим, 2 млн рублей потребуется 90 млн рублей. Если пересесть на новые машины решат и в администрации губернатора, то затраты вырастут в разы.

При этом, у депутатов есть и личные автомобили, которые они указывают в отчетах о собственных доходах. С 2023 года декларации стали обезличенными, теперь там даже не указаны марки авто - только их количество.

Из общего отчета следует, что в 2022 году на 50 депутатов приходилось 40 транспортных средств. Однако, у 18 парламентариев официально машин нет - они не задекларированы, но у 12 депутатов 2 или 3 транспортных средства. Это необязательно автомобили - могут быть мотоциклы, лодки и другие средства для передвижения.

В еще поименной декларации за 2021 год указано, что у депутата Юрия Авдеева есть мотоцикл Harley Davidson. А лидер "Новых людей" в ЗакСе Дмитрий Павлов сообщил о наличии у него парусной яхты Nautor Swan.

София Саттарова