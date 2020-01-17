Автобюджет ЗакСа уехал в Смольный

Большинство депутатов Законодательного собрания ездят на служебных автомобилях. Последний контракт на аренду машин заключали в 2016 году, а действие его закончилось в декабре 2019 года. Нового контракта на сайте госзакупок нет, но парламентарии продолжают приезжать на работу на автомобилях бюджетного учреждения «Смольнинское». Кто платит за машины депутатов и на каком основании их выдают - разбирался ЗАКС.Ру.





В объезд закупок

С окончанием 2019 года у Законодательного собрания завершился трехлетний контракт на аренду автомобилей с водителями для депутатов. Договор заключался с бюджетным учреждением «Смольнинское» как с единственным поставщиком.

Согласно сайту госзакупок, исполнение контракта завершено. Новых закупок у ЗакСа на аренду автомобилей нет. Однако в один из первых рабочих дней 2020 года, 12 января, депутаты и сотрудница аппарата приехали в парламент на машинах автопарка «Смольнинское».

Начальник сектора контроля осуществления закупок ЗакСа Николай Краснянский сообщил ЗАКС.Ру, что в 2020 году машины депутатам предоставляют «в ходе бюджетных ассигнований». Он пояснил, что закупки не проводятся – автомобили предоставляются парламентариям по такой же процедуре, как и сотрудникам администрации губернатора. Краснянский не смог подсказать изданию, как конкретно проходит эта процедура и какой документ стал для нее основой. Он только предположил, что отвечает за всё комитет финансов и посоветовал обратиться туда.

Глава отдела госзакупок «Смольнинского» Алексей Копл в разговоре с ЗАКС.Ру подтвердил, что сейчас организация продолжает возить депутатов, но уже по госзаданию, как и сотрудников органов исполнительной власти. Закупки по аренде автомобилей не проводятся, добавил Копл. Из норм какого закона следует это нововведение, начальник отдела госзакупок пояснить не смог.

При проведении электронного аукциона или закупки у единственного поставщика данные контракта отображаются на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. В частности, указывается сумма договора. Например, так можно узнать, что цена контракта на аренду машин с водителями для должностных лиц ЗакСа с января 2017 года по декабрь 2019 года изначально составляла 439,1 млн рублей, но после заключения допсоглашения апреле прошлого года ЗакС сэкономил 73 млн бюджетных рублей.

Государственное задание работает другим образом: закупки не производятся. Орган власти выдает субсидию своему подведомственному учреждению, а оно затем по заявке предоставляет ему свои услуги, пояснил ЗАКС.Ру руководитель регионального антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл» в Петербурге Дмитрий Сухарев.

По его словам, пока нельзя узнать, как основная часть организаций расходует свои субсидии. При этом, в последнее время у ряда учреждений такая информация появляется в открытом доступе, добавил Сухарев. Он уточнил, что некоторые данные публикуются на сайте «Госрасходы». Глава реготделения «Трансперенси» сообщил, что надеется на появление там информации и о средствах «Смольнинского» - пока их там нет.

Согласно бюджету Петербурга на 2019 год, «Смольнинское» получило субсидию в размере 1,01 млрд рублей «на финансовое обеспечение выполнения государственного задания». При утверждении того бюджета планировалось, что в 2020 году власти выделят организации 1,05 млрд рублей. Однако, в главном финансовом документе города на 2020 год сумма субсидии выросла до 1,3 млрд рублей. Эта строка расходов находится в бюджете администрации губернатора. А вот запланированные траты ЗакСа на закупку товаров и услуг в 2020 году сократились на 217 млн рублей по сравнению с прошлым годом. Видимо, из-за того, что парламент больше не тратит собственные средства на транспорт.

Как именно расходуются эти 1,3 млдр рублей «Смольнинского» - в бюджете не сказано. Нет этой информации и в других открытых источниках: неизвестно, какая именно сумма из субсидии идет на автомобили для парламента, а какая на транспорт чиновников, сенаторов и депутатов Госдумы. Не обнаружилось подробной информации и в опубликованном 31 декабря госзадании «Смольнинскому» от администрации.

Волшебные правки

Предоставление служебных автомобилей государственным и гражданским служащим регламентируется соответствующим законом Петербурга от 17.04.2008 № 178-30 и постановлением по исполнению этого закона. В документе сказано, что за некоторыми представителями исполнительной власти закрепляются автомобили. Кто именно может претендовать на служебную машину, поясняется в специальном перечне. В нем указаны вице-губернаторы, главы районных администраций, комитетов и другие. Автомобили им предоставляют в рамках государственного задания и без проведения торгов: администрация выдает субсидию «Смольнинскому», которое уже выполняет услуги по извозу чиновников.

Бюджетное учреждение «Смольнинское» является подведомственным администрации. В Уставе «Смольнинского» до недавнего времени было прописано, что транспортные услуги организация предоставляет государственным и гражданским служащим в органах исполнительной власти.

О законодательных органах власти в Уставе, законе и постановлении раньше ничего не говорилось. До октября 2019 года. Тогда правительство Петербурга приняло постановление, которое вносит изменения в Устав «Смольнинского». Теперь организация может предоставлять транспорт и лицам, замещающим государственные должности в органах, не относящихся к исполнительной власти. К таким лицам, согласно городскому реестру госдолжностей, относятся и депутаты ЗакСа.

Тем же документом от октября 2019 года вносятся аналогичные правки в постановление об исполнении закона № 178-30: транспорт выдавать и другим органам власти, не только исполнительным. Согласно документам, перечень должностей, за кем закрепить автомобиль, утверждает руководитель органа власти.

Благодаря этим коррективам машины должностным лицам ЗакСа с января 2020 года стали выдавать без проведения закупки – «в рамках выполнения государственного задания СПб ГБАУ «Смольнинское», пояснили ЗАКС.Ру в комитете финансов Петербурга. За предоставление автомобилей парламентариям и их оплату теперь отвечает непосредственно администрация губернатора, заверили в комитете.

«ГБУ находится в ведении администрации губернатора Санкт-Петербурга. В связи с этим все вопросы по финансированию и выполнению государственного задания относятся к компетенции администрации губернатора Санкт-Петербурга», - пояснила пресс-служба ведомства.

Руководитель «Трансперенси» в Петербурге Дмитрий Сухарев считает, что новый способ аренды машин для ЗакСа может быть незаконен. Парламент таким образом уходит от конкурентных закупок, уверен Сухарев. По его словам, действующий сейчас вариант получения автомобилей Законодательным собранием противоречат курсу федеральной власти по развитию конкуренции.

- Это, конечно, противоречит закону о защите конкуренции и противоречит национальному плану о защите конкуренции, который подписал Владимир Путин. По большому счету, они идут против федеральной власти, против того, о чем говорит президент России. То, что делает [спикер ЗакСа] Вячеслав Макаров, по сути, это плевок в лицо президента. Вячеслав Макаров противопоставил себя президенту России. Посмотрим, кто из них сильнее окажется, - заявил региональный руководитель «Трансперенси».

Он добавил, что аренда автомобилей для ЗакСа через госзадание противоречит здравому смыслу. Сухарев сообщил, что «Трансперенси» намерено оспаривать изменения в Уставе «Смольнинского» и постановлении по реализации транспортного обслуживания госслужащих.

- Конечно, мы будем это оспаривать. Обращаться в антимонопольную службу, в администрацию президента по поводу того, что эти граждане, которые сели на мягкие кресла депутатов, занимаются только тем, что обеспечивают только себя лично какими-то благами. Может быть, стоит подумать на тему того, зачем они там нужны и нужны ли они в принципе, - сообщил Сухарев.

УФАС по Петербургу со ссылкой на законодательство напомнило, что органы государственной власти обязаны заключать договоры на поставку товаров и предоставление услуг только по результатам торгов. Новый способ предоставления автомобилей должностным лицам ЗакСа – «нетрадиционен», заявили ЗАКС.Ру в антимонопольном ведомстве.

«Для того чтобы всесторонне изучить новый нетрадиционный способ предоставления автомобилей для депутатов без проведения торгов бюджетным учреждением «Смольнинское», которое избрало Законодательное собрание Петербурга, необходима также оценка создавшейся ситуации со стороны других надзорных органов: Прокуратуры, Счетной палаты и Комитета государственного финансового контроля Петербурга», - пояснили в УФАС по Петербургу.

Никто и не заметил

Глава фракции КПРФ в ЗакСе Ольга Ходунова, которая, как и большинство депутатов, пользуется в рабочих целях служебным авто, призналась, что не задумывалась о произошедших изменениях в схеме финансирования парламентского транспорта. Она считает, что главное – сохранение контроля за расходованием денег.

- Мне кажется, что это непринципиально (способ аренды автомобилей для депутатов – прим. ЗАКС.Ру). Главное, чтобы был контроль за расходованием любых финансовых дел. Это и расходование бензина, это и зарплата, и стоимость закупки, если она была. Если это задание, то ничего страшного. Главное, обеспечить контроль расходования бюджетных средств Контрольно-счетной палатой, - заявила Ходунова ЗАКС.Ру.

Ее коллега по парламенту от «Справедливой России» Александр Егоров сообщил ЗАКС.Ру, что тоже не в курсе схемы финансирования служебного транспорта.

- Я не знаю, как было раньше, потому что только в связи с состоянием здоровья я попросил с октября предоставить мне машину. Я не изучал этот вопрос, и здесь не могу никаких комментариев дать. Я ничего об этом совершенно не знаю, - сказал Егоров.

Депутат ЗакСа от «Единой России» Елена Киселева в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что вопрос об аренде автомобилей для депутатов ЗакСа находится не в ее компетенции. Поэтому прокомментировать коррективы, из-за которых аренда машин парламента отдается в руки администрации губернатора и происходит по госзаданию, она не может.

Отказались от служебных машин, по данным СМИ, депутаты фракции «Яблоко» Борис Вишневский и Михаил Амосов, эсеры Алексей Ковалев и Надежда Тихонова, Виктор Сысоев из ЛДПР, единороссы Сергей Соловьев и Сергей Никешин и представители фракции «Партии роста» Максим Резник и Оксана Дмитриева. За отказ от транспорта депутаты могут нанять себе дополнительного помощника и получить в качестве компенсации около 50 тысяч рублей.

Не пользующаяся служебным авто Оксана Дмитриева считает, что нет разницы в том, кто отвечает за аренду машин для депутатов: Смольный или ЗакС. По ее словам, вопрос не имеет никакого значения – администрация также должна проводить закупку на аренду авто.

Но исполнительный орган власти может не проводить тендер, если у него есть подходящая подведомственная организация и ряд необходимых документов, пояснил глава реготделения «Трансперенси» Дмитрий Сухарев. По его словам, постепенно в России стараются уходить от такого способа приобретения товаров и услуг госорганами. Петербурга это пока не коснулось, добавил Сухарев.

Скандальный контракт

Прошлый способ аренды автомобилей с водителями для Законодательного собрания тоже называли неконкурентным, как и новый вариант предоставления машин через госзадание. Договор с госучреждением «Смольнинское», который паламент заключил как с единственным поставщиком в декабре 2016 года, обернулся скандалом.

Согласно первоначальным условиям контракта, организация должна была с 1 января 2017 года до конца декабря 2019 года возить представителей ЗакСа за 439,1 млн рублей. На 2017 год запланировали 136,6 млн рублей, на 2018 – 146,2 млн рублей, на 2019 – 156,3 млн рублей.

Как следует из данных сайта госзакупок, итоговая сумма договора снизилась до 366,1 млн рублей. В дополнительном соглашении сказано, что траты существенно снизились с 2018 года.

Помимо информации о финансах и датах предоставления услуг, в контракте больше ничего не указывается. В частности, не сообщается, сколько автомобилей ЗакС хочет арендовать.

Петербургское отделение «Трансперенси» предполагало, что парламенту нужна 51 машина. Схема расчета простая:

50 депутатов - 10 отказавшихся + 10 руководителей подразделений аппарата + 1 глава аппарата = 51.

При этом, если сумму закупки разделить на предельную стоимость одного дня работы автомобиля, то денег хватит на 63-68 машин, посчитали в антикоррупционном центре.

УФАС по Петербургу , ознакомившись с контрактом парламента и бюджетной организации, сообщило, что в договоре указано около 60 автомобилей.

По мнению представителей «Трансперенси», заключенный договор был неправомерен и заключен в обход конкурсных процедур. Также эксперты центра указывали, что в контракте не приведен расчет стоимости услуги. Антикоррупционный центр просил УФАС по Петербургу и городскую прокуратуру отменить контракт через суд, а виновных привлечь к ответственности.

Представители ЗакСа на обвинения организации заявили, что стоимость аренды одного автомобиля не превышает установленные нормы. Приложение с расчетом цены контракта не опубликовали, потому что там содержится конфиденциальная информация, добавили в парламенте. Там же пояснили, что к такой информации относятся номера автомобилей, которые закреплены за конкретными должностными лицами ЗакСа.

УФАС закупку все же проверило и установило, что парламент нарушил положения закона о контрактной системе при выборе способа закупки. Это привело к ограничению конкуренции, уточнили в антимонопольном ведомстве. Ведомство обратилось в суд с требованием признать контракт на аренду автомобилей с водителями для парламента недействительным.

В суде УФАС заявило, что предоставляемая «Смольнинским» услуга не является уникальной – автомобили с водителями для депутатов могут предоставить и другие компании. Поэтому ЗакС должен был проводить аукцион, а не заключать контракт напрямую с бюджетным учреждением.

Арбитражный суд однако решил, что хоть в городе и есть другие организации с таким же большим автопарком, не ясно, могут ли они участвовать в таких аукционах. Те же компании, которые боролись за госзаказ других ведомств, имеют маленький автопарк, посчитал суд. Соответственно, конкуренции в данной сфере в городе нет, заявил суд в своем решении.

УФАС на этом не остановилось и подавало кассационные жалобы, но всё же окончательно проиграло в апреле 2019 года.

Разбирательство с контрактом ЗакСа и «Смольнинского» подтолкнуло УФАС к тому, чтобы оспорить положение о государственных и муниципальных унитарных предприятиях. Органы власти заключали договоры о поставке товаров и услуг с такими организациями без проведения торгов. Основой для этого стала статья 7-1 петербургского закона № 223-35 – это положение антимонопольное ведомство и оспаривало в суде.

Городской и Верховный суды встали на сторону УФАС и обязали губернатора Петербурга внести соответствующие поправки в парламент. Отказ от статьи должен был сделать конкурентными несколько сфер деятельности: аренду автомобилей для госслужащих, коммунальное обслуживание помещений органов власти, организацию официальных мероприятий и другое.

Законодательное собрание долго не хотело признавать статью 7-1 недействительной. Парламент принял соответствующий закон только весной 2018 года. При этом, как отмечают в УФАС, и после этого контракты с ГУПами привлекают внимание антимонопольного ведомства.

София Саттарова

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