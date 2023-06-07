Корабельников рассказал об интересе иностранных спецслужб к российским закупкам

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников на заседании Заксобрания 7 июня рассказал, что разведки иностранных государств интересуются российскими закупками. Этим он хотел объяснить"яблочнику" Борису Вишневскому, почему Смольный закрыл треть резервного фонда, которая в том числе была потрачена на поддержку участников специальной военной операции и строительство в Мариуполе.

- То, что касается открытости в сфере закупок. Мы эту политику исповедуем очень давно. Выяснилось в последние годы, что 50% трафика с нашего общероссийского сайта уходит за пределы территории Российской Федерации. Это означает одно, что закупки, которые мы осуществляем, смотрят не только подрядчики и заказчики, а смотрят прежде всего разведывательные структуры иностранных государств и используют эту информацию против нашей страны, - заявил Корабельников.

Всего из использованных средств резервного фонда под грифом "для служебного пользования" оказалось порядка 13 млрд рублей. Корабельников отметил, что все требования бюджетного законодательства соблюдены правительством в полной мере.

Константин Леньков