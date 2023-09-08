Бюджет по осени пересчитали

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В администрации Петербурга подготовили корректировку бюджета на 2023 год. Общая сумма доходов и расходов увеличена, а дефицит, наоборот, сокращен. В документе появились данные о том, сколько город тратит на помощь жителям Херсона и на медпомощь военнослужащим с СВО. Об этих и других тратах - в материале ЗАКС.Ру.

Комитет финансов Петербурга опубликовал законопроект о корректировке бюджета города на 2023 год и плановые 2024 и 2025 года. Из документа следует, что петербургские доходы должны вырасти со 1,048 трлн рублей до 1,093 трлн рублей - на 44,8 млрд рублей.

Сумма стала больше благодаря увеличению дохода от использования государственного и муниципального имущества - на 25,8 млрд рублей. Основная часть денег из этого - 23,49 млрд рублей - прибыль "от размещения средств бюджетов".

Выросли и поступления от налогов. В частности, налог на имущество принес дополнительные 4,47 млрд рублей. Поступления от НДФЛ выросли на 15 млрд рублей, но налог на прибыль организаций сократился на 13 млрд рублей.

Помогли увеличить размер доходов Петербурга безвозмездные поступления - 8 млрд рублей. Большая часть этой суммы дошла до городского бюджета из остатков субсидий прошлых лет - 3,8 млрд рублей.

Расходы петербургского бюджета тоже растут - с 1,195 трлн до 1,202 трлн рублей. То есть дефицит города сократится со 146 млрд рублей до 109 млрд рублей.

Выросли траты бюджета на содержание Законодательного собрания Петербурга, а точнее на зарплаты. Более 12,5 млн рублей добавились на выплаты персоналу, еще 73,8 млн рублей - на выплаты государственным гражданским служащим и людям на государственных должностях.

А вот расходы на содержание администрации Петербурга решили сократить на 90 млн рублей. Этого удалось достичь благодаря уменьшению затрат на закупки товаров, работ и услуг.

Согласно законопроекту, планируется добавить более 10,9 млн рублей на зарплаты в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. На выплаты персоналу аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей хотят выдать еще 1,7 млн рублей, а аппаратам омбудсмена по правам человека и детского омбудсмена - по 2 млн рублей.

Районным администрациям добавляют денег на субсидии для детсадов и школ. Также некоторые администрации районов получают больше средств на библиотеки, капитальный ремонт медучреждений и мероприятия по другим соцсферам.

Мариуполь и жилье

В бюджет Петербурга добавляется новая строка - содержание государственного казенного учреждения "Дирекция по обеспечению деятельности представительства Санкт-Петербурга в городе Мариуполе". Потратить на дирекцию планируют 1,19 млн рублей. Из них 1,027 млн рублей пойдут на выплаты персоналу, а 165,6 тысяч рублей - на закупку товаров и услуг.

ЗАКС.Ру не удалось найти информации об учреждении: ни ее адреса, ни данных о юридическом лице, ни о сотрудниках. В принятом в конце 2022 года законе о таком органе речь не идет.

Также корректировкой бюджета выделяется 37,5 млн рублей на выплаты жителям Херсона и части Херсонской области для покупки жилья. Речь идет о тех людях, которые уехали со своего постоянного места проживания в Петербург "в экстренном порядке".

Эти средства выдают жилищному комитету, который уже будет их распределять. Также ведомство должно получить дополнительные 1,94 млрд рублей в качестве субсидии ГБУ "Горжилобмен". Деньги предназначены на соцвыплаты для покупки или строительства жилья семьям с детьми-инвалидами.

Комитет имущественных отношений должен получить дополнительные 13,2 млн рублей. Их выделили на госпрограммы по обеспечению петербуржцев доступным жильем и образовательными учреждениями - деньги будут вкладывать в капитальное строительство, следует из законопроекта.

На программы по обеспечению петербуржцев доступным жильем и ЖКХ дополнительные деньги получил и комитет по строительству - 1,39 млрд рублей. Более 1,5 млрд рублей ведомству выдали на создание новых мест в школах из-за роста числа учащихся. Большая часть из этой суммы, судя по записи в документе, поступила из резервного фонда правительства России - 1,3 млрд рублей.

Транспорт

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры в целом обеднел, хотя на некоторые нужды ведомству добавили денег. В частности, комитету намерены дать 300 млн рублей на подключение ЗСД к Широтной магистрали и устройству развязки с Витебским проспектом.

При этом, у ведомства решили забрать 1 млн рублей, который был выделен на "мероприятия по сохранности, конструктивной надежности и безопасной эксплуатации" перегона метро между станциями метро "Площадь Мужества" и "Лесная". Эта вся сумма, которая была направлена на работы.

Со строки "расходы на капитальный ремонт дорог" сняли 487 млн рублей и передали на ремонт трамвайных путей. А траты на госпрограмму "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" уменьшили на 2 млрд рублей.

У комитета по энергетике и инженерному обеспечению планируют забрать 144 млн рублей из ранее выделенных 180 млн рублей на субсидирование создания заправок газом. При этом, ведомству дали более 124 млн рублей на зарядные станции для электромобилей.

Комитет по инвестициям лишается более 4,29 млрд рублей. Основная часть этих денег - 4,27 млрд рублей - снимается с капитальных вложений со строительства трамвайной линии "Купчино - Шушары - Славянка". Всего на этот пункт изначально выделили 13,46 млрд рублей.

При этом, создание путей от Купчино до Славянки только началось. Но в феврале 2023 года в администрации Петербурга сообщили, что для строительство трамвайной линии привлекут 17 млрд рублей облигаций "Дом.РФ".

Форумы и поддержка

У комитета по инвестициям забирают еще 15 млн рублей, которые были предназначены на обеспечение участия Петербурга "в ключевых международных и российских мероприятиях". А с проведения инвестиционного форума у комитета сняли 2 млн рублей.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле получает дополнительно 222,9 млн рублей. Деньги должны пойти на разные субсидии и программы поддержки предпринимательства. Например, 79,8 млн рублей выданы для передачи "Фонду содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания".

Есть и статьи расходов, которые у комитета сократили. В частности, у ведомства сняли 18,37 млн рублей с денег на проведение Петербургского международного экономического форума, который прошел еще в июне.

Комитет по социальной политике обеднеет на 3,29 млрд рублей. Например, у него забирают 800 млн рублей с расходов на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям петербуржцев.

При этом, ведомство получает дополнительные средства на субсидии различным организациям: домам-интернатам, учреждениям по реабилитации инвалидов и другим. В частности, 26,75 млн рублей получает пансионат "Заря". В нем регулярно отдыхают блокадники, которые приезжают из других стран и регионов России.

Еще миллион комитету по соцполитике добавляют для выплат тем, кто вынужденно покинул территорию Украины и других земель. Также комитету дают 17 млн рублей на выплату единовременных пособий гражданам, которые пострадали при взрыве в кафе на Университетской набережной.

В документе указано, что деньги предоставлены из резервного фонда правительства России. В пресс-службе комитета ЗАКС.Ру не смогли оперативно пояснить, является ли это второй выплатой или материальной помощью, которую уже выдали. Губернатор Александр Беглов сразу после трагедии подписал постановление о том, что 14,75 млн рублей распределят между семьей погибшего и пострадавшими. По тому документу, деньги шли из резервного фонда Петербурга.

Обновление 16:55 часов: В комитете по соцполитике сообщили, что указанная в корректировке бюджета сумма - это новая выплата пострадавшим.

Напомним, 2 апреля 2023 года произошел взрыв в кафе Street Food Bar. Там погиб военкор Владлен Татарский, а пострадавшими признаны более 30 человек.

Добавка субсидий

Комитету по здравоохранению хотят выдать еще 5,18 млрд рублей. Из них 164 млн рублей предназначены для оказания специализированной медпомощи военнослужащим в период СВО.

Более 1,095 млрд рублей должны пойти на бесплатные лекарства и другие медицинские изделия, а 2,07 млрд - на обеспечение населения рецептурными препаратами. Еще 482 млн рублей хотят направить на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, которая не входит в программу ОМС.

Расходы на выплаты персоналу больниц и клиник тоже увеличивают на 272,95 млн рублей. При этом, у комитета забирают 569,86 млн рублей с капитального ремонта медучреждений.

Комитет по культуре тоже получает дополнительные деньги. Ему дают еще 55 млн рублей на субсидии образовательным госучреждениям в сфере культуры, а также 42 млн рублей - на субсидии профессиональным образовательным учреждениям.

Дополнительные деньги на субсидии выдали и комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Общая сумма составила 40 млн рублей. Ведомство каждый год выдает общественным организациям деньги на разные мероприятия. В 2023 году комитет уже распределил более 146 млн рублей. Средства пошли на КВН, выставку об СВО, подготовку членов Молодежного парламента при Законодательном собрании и другие мероприятия.

Добавили денег на субсидии государственным профессиональным образовательным учреждениям комитету по науке и высшей школе - 79,7 млн рублей. Но у ведомства забрали 14 млн рублей, которые были предназначены на софинансирование научных и научно-технических проектов петербургских организаций, выполняемых вместе с организациями Республики Беларусь.

А комитету по туризму дадут еще 415 млн рублей. Они пойдут на субсидии "Конгрессно-выставочному бюро" - 320 млн рублей и "Центру компетенций в сфере туризма и гостеприимства" - 95 млн рублей.

Муниципалы

Уменьшить планируют размер межбюджетных трансфертов местным бюджетам с 13,83 млрд рублей до 13,78 млрд рублей. Законопроект меняет распределение дотаций среди муниципалитетов. Общая сумма снижена на 8 млн рублей. Из-за чего снижены дотации муниципалитетам Екатерингофский, Гражданка, Аптекарский остров, Чкаловское, Волковское, Купчино, Литейный округ, Смольнинское, Лиговка-Ямская, Петро-Славянка.

Размер субсидий муниципалитетам тоже снижается - на 5,6 млн рублей. Меньше денег решили выдать муниципалитетам Северный, Ульянка, Дачное, Урицк, Обуховский, №65, №72, Правобережный, город Сестрорецк. А МО "Петровский" вообще исключается из списка получателей субсидий на благоустройство своей территории.

Проектом закона также предлагается исключить из документа пункт о том, на что именно выдаются субсидии муниципалитетам. Весной 2023 году комфин подготовил законопроект о межбюджетных трансфертах МО, по которому правительство может организовать централизованные закупки у муниципалитетов. Пока документ не внесен в Законодательное собрание Петербурга.

текст: София Саттарова / фото: Pixabay